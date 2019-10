Carrión: "No hay que obsesionarse con ganar fuera de casa"

Aunque lleva varias jornadas haciendo méritos para ello, el Numancia todavía no ha conseguido su primera victoria del curso lejos de los pajaritos. Lo intentará este sábado en El Toralín ante una Ponferradina que está igualada a puntos en la clasificación y que cuenta tanto en el banquillo como en la plantilla con muchos viejos conocidos de la afición numantina, como es el caso del entrenador Jon Pérez bolo, su segundo Julio Álvarez, o los futbolistas Luis y Pablo Valcarce y Pablo Larrea.

Después de ver rota su racha de 8 partidos sin conocer la derrota el equipo de Luis Carrión sabe el camino para sumar 3 puntos en tierras bercianas. "Me gusta que en mi equipo no haya diferencias entre jugar en casa o fuera. Cada partido ha de ser diferente por el rival, no por dónde se juegue, en casa o en la del rival. Creo que hemos hecho buenos partidos fuera, mañana espero que lo hagamos también, y si jugamos bien, como ya hicimos en La Coruña o en Santander, creo que estaremos más cerca. Mañana es un buen día para ganar, pero no hay que obsesionarse demasiado, son igualmente tres puntos".

Héctor Hernández y Admonio, lesionados, son las únicas bajas del preparador numantino que ha dejado fuera de la convocatoria a Adri Castellano lo que implica que alguno de los dos laterales derechos, bien Calero o bien Álex Sola, actúen a pierna cambiada en la línea defensiva. Tampoco están en la citación Oyarzun y Guillermo, mientras que Curro Sánchez, después de 2 encuentros de sanción, podría volver incluso al once titular.