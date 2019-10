Marea Atlántica decide no participar en la campaña de las elecciones generales

La Rede de la Marea Atlántica ha decidido no participar en la campaña de las elecciones generales, según informa. No obstante, la organización hace un llamamiento a "recomponer el espacio de confluencia" después de los comicios.

"Desde fórmulas de cooperación", señala en un comunicado en el que insta a apoyar candidaturas "que defiendan los derechos sociales ante la involución democrática en el Estado y el avance de la ultraderecha".

Sobre su decisión de no participar en la campaña, explica que ha optado por mantener una postura de neutralidad "ante la división del espacio político que en A Coruña está representado por nuestra organización municipalista".

Tras una asamblea, y por mayoría, acordó, por todo ello, "mantener una posición autónoma respecto de las distintas fuerzas que concurren a las elecciones" con el objetivo de garantizar "el respeto y la pluralidad interna".

También se decidió que las personas de Marea Atlántica que desempeñan puestos representativos, tanto institucionales como orgánicos, "no comprometerán el posicionamiento político de Marea Atlántica".