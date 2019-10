Big Data, la disciplina tecnológica que marcará el futuro

Cuando el Big Data se usa en la industria para conseguir "aplicaciones tecnológicas adaptadas", se aporta valor y se genera "empleo de calidad", por lo que sin duda alguna es "la disciplina tecnológica que va a marcar el futuro".

Es lo que manifiesta en una entrevista con Efe la presidenta de la Sociedad Española para la Inteligencia Artificial, Amparo Alonso, organizadora de la quinta edición del congreso internacional Big Data Coruña 2019, que se celebrará en la ciudad los días 21 y 22 de octubre.

La catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de A Coruña sostiene que el desarrollo del Big Data es "fundamental" para el avance de la sociedad, pues afecta a cualquier campo como la medicina, el turismo, la industria o incluso sirve "para tener una educación más personalizada".

Con la finalidad de que los últimos avances de la Inteligencia Artificial resuelvan los problemas reales, el congreso Big Data Coruña 2019 pretende ser "un foro mixto" que ponga en contacto a investigadores e industria y que haga de A Coruña "un polo de atracción tecnológica"

"El objetivo es intentar favorecer la comunicación entre la industria y la Universidad, que es fundamental porque está muy bien que tengamos grupos de investigación punteros pero también es necesario que ese conocimiento se pueda transferir a la industria y se pueda solucionar un problema real", defiende Alonso.

El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UDC (CITIC) reúne en el quinto año de este evento a expertos de Francia, de Estados Unidos, de España, de Gran Bretaña y de Portugal y también cuenta con la asistencia de un gran número de empresas extranjeras.

En este escenario internacional "España es el cuarto país de Europa en relevancia en inteligencia artificial después de Gran Bretaña, Alemania y Francia", afirma la presidenta de la Sociedad Española para la Inteligencia Artificial.

"Nosotros tenemos ahora una oportunidad real de contar como país en Europa en este ámbito y tenemos que aprovechar el momento", sostiene Alonso.

En el grupo de investigación que ella coordina, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA) están trabajando en producir "algoritmos más transparentes, que sean capaces de explicar lo que hacen", pues los más comunes actualmente en inteligencia artificial son "bastante opacos" y la mente humana no sabe "cuál es la lógica de lo que hay dentro de ellos".

Esto es lo que sucede con el programa AlphaGo, el primero en ganar a un campeón del mundo en el juego de estrategia Go, un sistema que "juega y no explica cómo lo hace", pues, pese a los esfuerzos de los expertos por averiguarlo, "las estrategias no son entendibles por un humano", ejemplifica la investigadora.

Por eso, el proyecto en el que trabaja Amparo Alonso se podría aplicar a un sistema de recomendaciones como el de las web de reseñas de restaurantes y viajeros en el que la plataforma sugiere al usuario un establecimiento, pero este algoritmo más transparente "lo busca, hace la sugerencia, y además explica por qué".

Esta investigación, enmarcada en la Inteligencia Artificial Explicable, aborda uno de los retos más recientes de la disciplina y para continuarla están solicitando financiación nacional.