Hispanitas Petrer - Elda C.E.E., un clásico a la vieja usanza (25-24)

Hispanitas Bm. Petrer se ha quedado con los dos puntos que se han puesto en juego esta tarde en el “Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana” al vencer a un Bm. Elda – C.E.E. que ha sido víctima de sus errores.

El encuentro en sí ha estado ausente de calidad balonmanísitica aunque ha respondido a la expectación que se había creado sobre él.

De salida, los locales han imprimido un alto ritmo al juego parapetándose en su seis – cero defensivo mientras que a los visitantes les ha costado casi diez minutos, entrar en la competición de los puntos e ir diluyendo la ventaja de los petrerís para ponerse a un gol (10-9) poco después de haberse consumido el primer cuarto de hora del choque e incluso pudo haber empatado pero una pérdida de balón dio origen al 11-9.

El partido se había nivelado tanto en aciertos como en errores más evidentes en el equipo eldense al que las pérdidas de balón y los errores no forzados, les estaba penalizando sobremanera.

Bien la defensa petrerí / Cadena SER

Tras una parada de Iván Cruz, Sergio Rubio lograba la primera igualada, a once goles, cuando se disputaba el minuto 21 aunque al descanso se llegó con ventaja para el Hispanitas Bm. Petrer (16-14).

En la segunda mitad, Fran Tirado volvió a situarse en la portería eldense después de que, durante los primeros treinta minutos, Iván Cruz hubiera hecho alguna parada de mérito. Se nivelaron las fuerzas y los de Petrer ya no encontraban tantos agujeros en la defensa eldense.

Los de Aldeguer pudieron empatar a 17 pero marraron un lanzamiento de siete metros y los de West volvieron a irse de dos goles (18-16).

A pesar de que durante la primera el juego no fuera excesivamente brillante, en esta segunda mitad se jugó con más corazón que cabeza. El Hispanitas Bm. Petrer no se despegaba y el Elda – C.E.E. no conseguía la regularidad en ataque.

A falta de ocho minutos y medio para el final, todo parecía indicar que la victoria local iba a ser clara. El marcador señalaba 22-18 y Aldeguer decidió utilizar un tiempo muerto devolviéndole la vida a los suyos que llegaron a empatar a 22. Tras la igualada a 23 goles gracias a un gol desde los siete metros de Ángel Saura, la réplica petrerí también llegó desde el punto de penalti y a los de Elda ya no les dio para conseguir algo positivo a pesar de que Pedro Reyes marcó el 25-24 cuando apenas faltaban seis segundos para el bocinazo final.

Segunda derrota consecutiva para los de Elda y segunda victoria seguida para los de Petrer. El próximo domingo (12:00 h), el Bm. Elda – C. E. E. recibirá en el “Rafael Tapia Valdés” al Agustinos Alicante mientras que el Hispanitas Bm. Petrer visitará el sábado (19:00 h) al H. C. Playasol Eivissa en el pabellón de Es Pratet.

Hispanitas Bm. Petrer: David Arnedo, Manuel Martínez (4p), Alejandro Payá (1), Imanol Falcó (3), Adrián Juárez (1), Miguel Ángel Labañera (7) y Dani Llamas (2). También: Alex Pérez, Alejandro Rico (4), Germán Bastán, Javi Carrasco (1), Juan Alcañiz (1), Víctor Rodríguez, Manuel Ruiz (1), Brais Mancebo y Juan Marhuenda.

Bm. Elda – C.E.E.: Iván Cruz, Ángel Saura (4, 2p), Tito Ruano (1), Pedro Reyes (1), David Maestre (7, 1p), Chema Asencio (2) y José Carlos Aldeguer (2). También: Fran Tirado, Jorge Maestre (4), Sergio Rubio (2), David Quiles, Salva Gil, Iván Valero (1), Pepe Beltrán y Israel Alcañiz.

Árbitros: Bernardino Fernández García y Raúl Rodríguez Díaz (Madrid). Cinco sanciones disciplinarias para los locales y siete para los visitantes.

Parciales: (4-1)(7-5)(10-8)(11-10)(14-11)(16-14)-(17-15)(19-17)(19-18)(21-18)(22-21)(25-24).

Pabellón: “Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana” de Petrer. Lleno.

Incidencias: 5ª jornada del Grupo E de la Primera Ncnal. de balonmano masculino.