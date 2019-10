Miquel Iceta presta su apoyo al Comité Electoral del PSOE de Jaén

Este sábado ha tenido lugar en Jaén, la reunión del Comité Electoral del PSOE de la ciudad en el que se está preparando la programación de las últimas actividades de cara a las elecciones. Un encuentro que ha contado con la presencia del primer secretario del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta y en el que no han faltado referencias a la relevancia de las próximas elecciones no solo para España, sino para Andalucía y Jaén.



El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, afirma que de los próximos comicios depende que España "salga con un gobierno fuerte de Pedro Sánchez o que salgan unas fuerzas políticas que se dan golpes en el pecho y lo que menos quieren es a España. Por tanto, vamos a seguir insistiendo en aportar para el proyecto socialista de España".



Iceta, se ha referido a la actual situación de Cataluña y ha destacado que el partido ha luchado "muchísimo por que hubiera instituciones de autogobierno potentes en Cataluña, y que ahora vemos que el Gobierno catalán se inhibe y que no apoya a su propia Policía", algo por lo que asegura sentir "preocupación y tristeza". "Algunos, buscando una quimera imposible, unilateral e ilegal, lo que están es al borde de hacernos perder el autogobierno", ha advertido.

Sobre Torra, Iceta ha dicho que lo que hace "es apartarse y dejar que otro presidente haga lo que él es incapaz de hacer, que es preservar la convivencia, la seguridad y el autogobierno"; y ha añadido que el diálogo de verdad hay que practicarlo “con el conjunto de la sociedad catalana, con los que representan a quienes no piensan como él”.