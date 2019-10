El Xerez DFC recibe al Utrera en la fortaleza de Chapín

El Xerez Deportivo FC recibe este domingo, a las 18:00 horas, a uno de los equipos más destacados de la pasada campaña; CD Utrera. Ya el año pasado se vieron las caras en Chapín ambos conjuntos con victoria local y un gol espectacular de Bello, entre los tantos que lleva con esta camiseta. Tan buena fue la temporada de los utreranos que jugaron play-offs, aunque no pudieron conseguir el sueño del ascenso.

Las tornas parecen haber cambiado, al menos por el momento, para el equipo sevillano. A pesar de tener una plantilla competitiva y de nivel, las cosas no han comenzado como desearían y su prematura visita a Chapín se les antoja complicada sabiendo en la situación en la que llegan; con 7 puntos, a 4 del descenso y a 9 de los xerecistas. Lo cierto es que aún es pronto y el Utrera puede revertir su situación, pero el Xerez DFC tiene en su mano aprovechar este mal inicio liguero de su rival para continuar con su racha particular de victorias como local en esta campaña, que está siendo lo que le está permitiendo colocarse en la zona alta de la tabla clasificatoria.

Lo más destacado es que el CD Utrera llega a Chapín sin haber conseguido ninguna victoria como visitante en lo que lleva de liga. En el cómputo global –con partidos de casa incluidos- el equipo tampoco sale muy bien parado. Tan sólo ha conseguido una victoria hasta el momento, y por la mínima. Concretamente, una victoria, cuatro empates y tres derrotas. No es ningún secreto que esta plantilla no está en buen estado de forma.

El equipo que dirige García Tébar está demostrando que en casa es intratable esta temporada, siendo cierto también que los rivales que lo han visitado tampoco han sido los que se presuponen que estarán en zona de promoción en el grupo. Pero, por el momento, los azulinos tocan madera y están demostrando que se hacen grandes en Chapín (y La Juventud). Un hecho que, a largo plazo, puede ser clave para conseguir el objetivo.

La sanción de Bello supondrá una baja importante para el equipo. El extremo jerezano, a sus 34 años, lidera este Xerez DFC en cada partido y está siendo, otro año más, de los jugadores más destacados de la plantilla. Su puesto, según ha podido adelantar el técnico en rueda de prensa, será ocupado por Jacobo, que verá una nueva oportunidad para demostrar su valía, como ya hizo en La Juventud frente al Gerena. Un Jacobo que alternará banda con Zafra, que ocupará el extremo derecho.

García Tébar ya comienza a acostumbrar alternancias en sus onces cada jornada. La pasada semana sorprendió dejando a Narvaéz en el banquillo frente a Los Barrios. El mediocentro, si nada lo impide, recuperará la titularidad. Toboso también podría ser de la partida tras no contar con demasiados minutos en este inicio de temporada. La principal duda en el once está precisamente ahí; en la pareja de Edet. Toboso o Jesús sería lo más lógico, aunque no sorprendería que Adri Rodríguez ocupara esa posición de central, tras cumplir su sanción, para que Astray tenga la oportunidad de formar un centro del campo junto a Colorado y Narváez.

En la portería continúa el debate abierto. Parece que Camacho se ha vuelto a hacer de nuevo con la titularidad, aunque García Tébar no asegura que esto sea definitivo. En cualquier momento podría sorprender con Héctor en el once.

Fuera de la convocatoria se quedan Bello e Ikwu -por sanción- y Javi Casares por lesión. Éste último aún no ha conseguido debutar esta temporada y parece que sus molestias se alargan. Aunque, según se ha podido ver en informaciones facilitadas por el club, el jugador se encuentra trabajando a diario y con ganas de volver a los terrenos de juego lo antes posible. Podría ser el gran fichaje de invierno de los xerecistas. Sin duda un gran revulsivo para los partidos y un atacante diferente a lo que hay en la plantilla.

Una derrota este domingo, incluso un empate, podría dejar al Xerez DFC fuera de los puestos de play-offs, sabiendo que existe un triple empate en esa zona con Atlético Antoniano y Club Deportivo Rota. También le siguen muy de cerca Los Barrios (15 ptos) y Sevilla C (15 ptos). Por lo que este equipo depende de sí mismo, de seguir sumando de tres en tres, si pretende alcanzar el objetivo; jugar play-offs a final de temporada.