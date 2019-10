Puig llama a acatar la sentencia del procés y a "abrir paso a la política"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, exige a todos los actores políticos de Cataluña que dejen de lado los debates de si hay infiltrados que agitan las protestas independentistas o no porque, a su juicio, lo que tienen que hacer es acabar con la violencia.

Puig explica que hay que acatar la sentencia en su totalidad y que no se puede hacer una lectura interesada de esta; y alienta también a que se abra paso a la política para solucionar el problema mediante el diálogo porque, si no, no hay democracia. A su homólogo catalán Quim Torra le exige que destierre absolutamente la violencia. "Ya no caben excusas", asegura.

En libertad los dos detenidos en València

Las dos personas que fueron detenidas en la noche del viernes en la concentración en la calle Colón de València que apoyaba a los grupos independentistas de Cataluña, y en la que hubo insultos y momentos de tensión entre estos y un grupo de contramanifestantes de la ultraderecha, han sido puestas en libertad.

La Policía detuvo a estas dos personas y, tras prestar declaración, han sido puestas en libertad, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno. En la confrontación, cinco policías resultaron heridos.

Unides Podem-EU pide la comparecencia de Fulgencio

Unides Podem-Esquerra Unida ha pedido al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, la apertura de una investigación por las actuaciones "desproporcionadas" de la Policía durante la concentración de este viernes en València por la sentencia del procés.

La diputada de este grupo en Les Corts, Estefania Blanes, pedirá su comparecencia para que dé explicaciones en sede parlamentaria tras la aparición de varios videos que circulan por las redes sociales y que muestran cómo unos agentes de la Policía "lanzan a un joven por una rampa de un parking y, a continuación, recibe varios golpes y patadas", en las inmediaciones de la Plaza de San Agustín de València.

La diputada autonómica ha manifestado que también exigirá "luces y taquígrafos" sobre la actuación de la Delegación de Gobierno ante la concentración de radicales de extrema derecha, celebrada en el mismo lugar y a la misma hora, y que no había sido comunicada previamente.