Una goleada más

Nueva goleada del Zamora CF, en esta ocasión a domicilio, en León, imponiéndose a la Virgen del Camino por un rotundo 1-4

Con ausencias en el once, como Dani Hernández, o incluso en la convocatoria, como Rubiato, que no entró entre los 18, el equipo de David Movilla ha vuelto a demostrar que le queda una larga travesía por una categoría que no debería ser la suya hasta la llegada del play-off en la que se jugará en dos ( o seis ) partidos el triunfo o fracaso de la temporada.

Los goles fueron logrados por Valentín y Escudero, que marcaron por partida doble, en la primera y segunda mitad. El cuadro leonés acortó distancias ya en la recta final.

Con el liderato asegurado, el próximo fin de semana llegará al Ruta otra víctima (a priori) propiciatoria, La Granja, equipo que la pasada temporada encajó un asombroso 9-0