El Almería sigue atrapado en sí mismo y deja escapar el triunfo

La espiral negativa sigue condenando al Almería. El equipo, atrapado en una racha que se alarga a las seis jornadas sin ganar, dejó escapar la victoria en Santo Domingo. No fue la mejor versión de los rojiblancos, pero el partido requería ser prácticos y esperar el momento. Fue una tarde de locura entre el VAR, las expulsiones y los goles. Casi recién despertados de la siesta, los futbolistas del Alcorcón se encontraron con un penalti de Corpas. El remate de Romera tocó en el brazo del jiennense y tras consultar el monitor, Díaz de Mera decretó pena máxima. Marcó el delantero Stoichkov.Primera mitad en la que no existió el Almería. Solo un acercamiento con un disparo lejano de Lazo fue lo más peligroso. Tampoco apretó mucho el grupo de Fran Fernández, que se limitó a administrar la ventaja y sorprender en algún contragolpe. No terminaba de ver la luz el equipo de un Emanuel obligado a mover ficha, dando entrada a Coric por Chema. La segunda mitad cambió de guión.

Más vertical y reconocible, el Almería se veía con capacidad para dar la vuelta al resultado. No sin antes recibir la ‘ayuda’ del VAR, que no permitió que el 2-0 subiera al luminoso. Entonces sí hubo destellos, pequeños pero eficaces, de aquel Almería que asombró a todos en las primeras jornadas. En una falta lejana, el meta Jiménez no acierta a despejar y De la Hoz marca a placer. En primera instancia el gol se anuló, pero desde el VAR le informaron a Díaz de Mera que podía ser legal. Consultó el monitor y concedió el empate. Dos goles con la ayuda de la tecnología como gran protagonista.

Quedaban más de quince minutos y Corpas fue expulsado, lo mismo que Dorca, por lo que los equipos se quedaban en inferioridad. Y llegaron más sobresaltos. Darwin Núñez arranca con potencia, deja atrás a Laure y lesionado a Ernesto, que no pudo acabar, asiste a Vada y a puerta vacía perdona el 1-2. No iba a fallar Maras a falta de tres para el descuento, al rematar un centro desde el córner de Coric. Parecía bajo control, con el Alcorcón con nueve en el césped. Y de nuevo el cielo cayó encima del Almería. Sacó de banda Fernández, De la Hoz y René no aciertan a despejar y Rui Costa hacía el 2-2. Un error en cadena, quizá por falta de comunicación, privó del triunfo al conjunto almeriense.

El empate no corta la racha, pero sí arroja algo de optimismo, porque el Almería tuvo capacidad de reacción en situaciones delicadas. No brilló, y sí fue capaz de arañar con su calidad de cintura para arriba. No es para estar contentos, aunque tampoco hay motivos para tirar la toalla.