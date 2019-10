Cinquè dia d'aldarulls: 182 ferits, 54 detinguts

Les protestes violentes de la nit de divendres a Catalunya, per cinquè dia consecutiu, es van saldar amb 182 ferits, la majoria a Barcelona, on van resultar lesionades 152 persones, segons informa el Sistema Català d'Emergències (SEM).

De les persones que van quedar ferides a la capital catalana, 50 van haver de ser traslladades a un centre sanitari mentre que 102 van ser ateses i donades d'alta al lloc dels incidents.

Les barricades s’estenen pel C/Pelai fins a Plaça Universitat. La majoria de bars i restaurants abaixen persianes i només aixequen per deixar sortir clients. pic.twitter.com/tg73tg3FuF — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) October 18, 2019

Sobre la resta de les capitals catalanes, a Girona 12 persones van requerir assistència mèdica, de les quals 3 van haver de ser traslladades, a Tarragona van quedar ferides 7 persones, amb dos trasllats, mentre que a Lleida 6 persones van patir lesions, 3 de les quals van ser trasllades a un centre sanitari.

També van quedar ferides diverses persones a d'altres localitats catalanes: a Molins de Rei (Baix Llobregat), Alella (Maresme), Montcada i Reixac (Vallès Occidental), Terrassa (Vallès Occidental) i a la C-58 (Barcelona) va quedar ferida una persona a cadascuna d'aquestes poblacions, que van haver de ser traslladades en tots els casos.

54 Detinguts

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la nit 43 persones en la cinquena nit de protestes violentes a Catalunya contra la sentència del procés, un operatiu policial en què a més van quedar ferits divuit agents, segons ha informat a Efe la policia catalana.

Grups de joves fan servir senyals de trànsit trencats per picar la vorera i arrencar les llambordes. I d\'altres directament les trenquen picant al terra. És munició per llançar a la línia policial a l\'altra banda. pic.twitter.com/x7Ceogpdhn — Anna Punsí (@punsix) October 18, 2019

Dels 54, tots ells per desordres públics i 'atemptat a agents de l'autoritat', 12 van ser arrestats a Barcelona, on es van viure escenes de gran violència a la via Laietana, on es troba la comissaria de la Policia Nacional, i a la plaça Urquinaona.

A més, a via Laietana la Policia Nacional va detenir 10 persones més.

Sobre els detinguts pels Mossos d'Esquadra a la resta de Catalunya, divuit persones van ser arrestades a Lleida, dotze a Girona, nou a Tarragona, dues a la zona central i una a Sant Celoni.

D'altra banda, 18 agents de la policia catalana van quedar ferits durant l'operatiu policial, cap de consideració.

Dels agents ferits, deu van ser a Barcelona, cinc a Girona i tres a Lleida

En llibertat el fotògraf de 'El País'

El fotoperiodista d''El País' Albert García ha estat posat en llibertat aquesta matinada després de ser detingut per la Policia Nacional durant els aldarulls que es van produir ahir a la nit al centre de Barcelona entre grups violents i les forces de seguretat.

La @policia s\'endú detingut emmanillat a l\'esquena el fotoperiodista del @elpaiscatalunya Albert Garcia. L\'han arrossegat mentre cridava que li feien mal. Feia fotos d\'una altra violenta detenció a Urquinaona. pic.twitter.com/t7aYQpT6Tl — Anna Punsí (@punsix) October 18, 2019

Segons informa aquest diari, el fotoperiodista, que ha quedat en llibertat a les 3.30 hores, anava acreditat amb braçalet de premsa i portava casc de protecció i va ser immobilitzat a terra per mitja dotzena d'agents.

Segons alguns periodistes presents en el moment de la detenció, el reporter gràfic hauria estat acusat d'empènyer un policia quan les forces policials intentaven detenir un dels esvalotadors que participava en els disturbis que s'han produït al centre de Barcelona.

La detenció es va produir al voltant de les 22.30 a la cantonada de la ronda de Sant Pere amb el carrer Pau Claris, quan García estava fent fotografies de la detenció d'un jove, van explicar alguns testimonis.

El diari indica que els agents li van emmanillar les mans a l'esquena i van intentar impedir que d'altres companys gravessin el que va passar, segons il·lustren els vídeos difosos en xarxes socials. Es pot veure la detenció en aquest vídeo de l'Anna Punsí

García porta cobrint, des de dilluns passat, les protestes que s'estan produint a Barcelona després de la publicació de la sentència del procés dictada pel Tribunal Suprem.