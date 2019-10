Irene Montero pide a Pedro Sánchez que deje de seguir los pasos de Rajoy en Cataluña

La precampaña electoral ha llegado con fuerza este domingo a Alicante. A tres semanas de la celebración de las elecciones del 10 de noviembre, Unidas Podemos ha desembarcado en la ciudad con la presencia de la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Irene Montero.

Y es que la irrupción de Más País y su confluencia en la Comunitat con Compromís preocupan y mucho a la formación liderada por Pablo Iglesias.

Precisamente, Irene Montero ha destacado durante el mitin que se ha celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante, que en la Comunitat Valenciana toca defender cada uno de los escaños conseguidos por Unidas Podemos porque serán escaños ganados a los poderosos. "Será un diputado más para la mayoría social" ha dicho.

Montero ha comenzado su discurso diciendo que "no va a bastar con sacar a Franco del Valle de los Caídos" y que hay que sacar a todos y cada una de las víctimas del franquismo de las fosas comunes, muchas de ellas sin identificar. "Hasta que todos no estén dignamente enterrados, no podemos decir que estamos a la altura de la dignidad de los que nos han enseñado a defender la Democracia en nuestro país".

Sobre la situación que se está viviendo en Cataluña, Irene Montero ha destacado que "hay quien ha intentado que la sentencia del procés se haya convertido en el tema principal de la campaña para arañar un par de votos al electorado de otros partidos. Ha condenado los actos violentos y lamenta que sea lo único que se vea ya que hay gente que se manifiesta pacíficamente.

"Me temo que nada de eso va a aportar ninguna solución", ha recalcado Montero antes de poner de manifiesto que Unidas Podemos es "la única fuerza social que nunca va a hacer electoralismo con Cataluña, nunca promesas falsas y sí impulsar diálogo para la reconciliación".

Además, le ha pedido a Pedro Sánchez que no siga los pasos de Rajoy tanto en Cataluña como en la gestión de la economía. Por ello, le ha pedido que pase a trabajar para "blindar los derechos económicos" de las familias más humildes y "haga lo que le pide la gente, y no el Ibex 35".

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y número 1 de Podemos en la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau ha declarado que hay que avanzar hacia un gobierno de coalición ya que las mayorías absolutas se han acabado. Asegura que el modelo del Botánic tiene que ser el modelo para España y recuerda que ellos fueron los pioneros en sentarse a negociar y a llegar a acuerdos.

Asimismo, el diputado de la formación por Alicante, Txema Guijarro, ha declarado que en esta provincia ha habido una ausencia del estado y que se necesitan inversiones. Ha recordado que Unidas Podemos ha propuesto al Gobierno un plan de inversiones para la provincia de Alicante y que la respuesta ha sido que "no se puede gastar".