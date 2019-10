Choque de realidad para la Arandina

No hay vuelta atrás. Las buenas sensaciones logradas en Segovia se quedaron en eso. En buenas sensaciones. Porque este domingo la Arandina volvió a la realidad. Volvió a caer -por tercera vez en cinco partidos- en El Montecillo. Volvió a evidenciar errores defensivos. Volvió a llegar al área rival, pero sin demasiadas oportunidades claras.

Los inicios ya demostraron que el partido iba a ser demasiado disputado. Sin ocasiones claras, sin un dominador claro. Mucho choque y también intensidad, ante un equipo con mucha altura que realizaba una amplia presión. Hubo que esperar para ver la primera ocasión; fue blanquiazul. En el 19’, Beli estuvo cerca de estrenar el marcador. Recortó en la frontal del área, y buscó un ajustado disparo que se marchó rozando el larguero del marco de Álex.

Pesca, dos minutos después, también probó suerte. La Arandina demostró una cara más vistosa, se hizo con el balón, pero no le sirvió para ponerse por delante. Porque quien anotó fue el Burgos Promesas. A falta de cinco minutos para el descanso, una falta lateral botada por Cortés era remachada por la tred por el palo largo. Un gol imparable y nuevo mazazo para los locales. Descanso.

El buen hacer de los blanquiazules en la primera parte se disipó. Porque no pareció haber tiempo de vestuarios; siguió el guion. Y lo peor, con gol visitante. Remate de Puertas a balón parado, gran parada de Tienza, pero Óscar no falló en el rechace. Balón a las mallas. 0-2. De ese duro golpe la Arandina no se levantó fácilmente. Cometió errores y errores defensivos, y volvió la falta de eficacia en ataque. Porque durante todo el partido llegó al área, pero sin generar ocasiones.

Cambió el chip el equipo, y en una intentona de Plaza por la derecha, Narváez acortó distancias. 1-2. Minuto 78. Los locales se volcaron en busca del empate, pero el Promesas se defendió con todo. Sufrió, pero al final logró su botín. Los tres puntos que eran tan importates para los blanquiazules, se esfumaron. Y el playoff se aleja más de la cuenta... Un partido para reflexionar.