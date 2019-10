Ser cantera siempre

Son unos números uno. Los más jóvenes han acumulado los tres primeros premios del COAC infantil en los últimos años en la modalidad de comparsa: El Jardín de la Alegría, Canta y El Gran Show. En 2020 darán paso a juveniles. Los más veteranos, a pesar de su pasmosa juventud, también consiguieron tres primeros premios en el COAC gracias a Los caballeros de la edad de oro, Las batallitas del rey Sebastián y De Aquí nos despedimos, antes de dar el salto este carnaval pasado a adultos con Los Niños Sin Nombre. Radio Cádiz ha unido a componentes y autores de ambos grupos, mientras se preparan para su siguiente cita en el Falla. Ambas comparsas se sienten cantera. Unos lo son por derecho. Otros dicen que nunca dejarán de serlo.

Yolanda, Claudia, Isabel, Pepe y Juan están listos para dar el paso a juveniles. "Sentimos que es algo más fuerte, que hay más responsabilidad", explica Isabel. "En juveniles habrá más competencia, un nivel muy alto, pero lo vamos a intentar igual que en infantiles", añade Yolanda. El próximo COAC concursarán como Comunicando, una idea de Patricia Andrés Olózabal, a la que ha puesto música Tomy Alemania. "Cuando Tomy nos trajo la música nos quedamos con la boca abierta. Cada vez que trae algo nuevo, se nos puede ver la ilusión", confiesa Juan. Para Claudia, heredera de la saga de los Galán y estrechamente vinculada a los Brihuega y los Delgado, es su primera vez. "Mi familia está muy orgullosa de que siga sus pasos".

Enfrente tienen a Juan, Mario, Chano y Nacho, componentes de la exitosa Los Niños sin Nombre, quinto premio en el COAC en su primer año de adultos. Escuchan la ilusión, emoción y nervios de la cantera. Y asumen esos sentimientos como propios. "Es que nosotros seguimos siendo cantera", defiende Mario, "siempre estaremos apoyando la causa porque venimos de ahí".

Ninguno se atreve a dar consejos a las niñas y niños. Pero sí relatan su experiencia por si puede servirles. "Disfrutad mucho, hacedlo desde el corazón y no olvidéis que lo más importante es la amistad. Llevad a vuestros amigos como bandera", le exhorta Chano. "Lo primordial es pasarlo bien y disfrutar porque eso que vais a vivir no vuelve", explica Juan, director de la comparsa.

Les escuchan atentamente los autores de ambos grupos. Sergio Guillén Tomate y Antonio Pérez Piru, autores de Los Niños sin Nombre, confiesan haber vivido un "año mágico", casi sin esperarlo. "Cogimos un grupo con expectativas de futuro y nos hemos encontrado el cariño de la gente", resalta emocionado Tomate. El próximo año se llamará La Ciudad de Dios y tendrá aires brasileños. "No nos planteamos qué hacer en función de lo que se espera de nuestro estilo o de si vamos a evolucionar. Vamos a hacer lo que nos gusta", detalla Piru.

Tomy Alemania, que ya ha sido autor de varias comparsas en la modalidad de adulto, asegura que está aprendiendo muchísimo de la cantera. "Me están aportando mucho en lo personal. Estoy tomando esta filosofía de disfrutar, del todos a una, de no enfadarse, del grupo por encima de todo, que en adultos, por la competencia que hay, había perdido", explica ilusionado.

Patricia Andrés explica que para ella el carnaval no es una "responsabilidad" sino que lo hace para divertirme y disfrutar. Ella es una de las escasas autoras de letras en el carnaval gaditano. "Creo que a las mujeres no se nos dan oportunidades. Cualquier mujer podría hacerlo, pero se tiene que abrir una puerta para empezar y eso no siempre ocurre", desvela.

Ambos grupos terminaron como hay que terminar cuando se está hablando de carnaval. Las niñas y niños cantaron el estribillo de Canta.

Y los niños sin nombre, ya convertidos en hombres, recordaron el pasodoble a la cantera que cantaron en la semifinal del COAC 2019 como Los Niños Sin Nombre.

"Desde tus entrañas, yo llegué a este mundo, y aunque te marcharas, vivo recordándote cada segundo", dice este himno a la eternidad vital de la cantera.