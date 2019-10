Repartidores: "Trabajadores a coste cero"

"Tuve un accidente con la moto mientras iba repartiendo. A una señora se le escaparon unos perritos, frené y me caí. Tengo dos placas en la tibia y 20 tornillos". Dos años después del accidente, Indoné Josefina anda con mucha dificultad agarrada siempre a su bastón. En 2017 esta mujer de 54 años trabajaba de repartidora para Deliveroo. Ha tardado dos años en conseguir que la Seguridad Social reconocerá sufrió un accidente laboral y no un accidente de tráfico. La diferencia es importante, no solo por la indemnización, sino porque de ello depende qué cantidad pueda llegar a recibir en caso de que le reconozcan una incapacidad laboral.

Rubén Ranz, coordinador de Tu Respuesta Sindical de UGT denuncia que "todos los días se caen repartidores, el problema es que se caen, se levantan y no declaran los accidentes de trabajo". No lo hacen, continúa "porque la mayoría son autónomos y tienen que seguir o les penalizan". Josefina asiente a su lado con la cabeza. "Te penalizan dándote menos horas de reparto".

Ahora denuncia, la precarización va un paso más allá. Josefina utilizaba su moto, pero en el caso de algunos repartidores de Armazón Flex, se da el "dos por uno". Además de utilizar su propio coche, el repartidor se busca la ayuda de algún amigo o familiar para que les ayude en el reparto"

Es fácil entender por qué se hace así, si tienen que repartir un número de paquetes en dos horas, en una ciudad como Madrid donde aparcar puede ser imposible, "espero en doble fila, y es el familiar o el amigo el que va haciendo el reparto a domicilio". "No está dado de alta, ni como autónomo, ni como nada". Situación que el sindicato UGT ha denunciado ante la inspección de trabajo. Amazon asegura que cumple con la normativa en todos los sectores en los que operan, colaborando además, añade la compañía, con empresas de transportes y con transportistas autónomos.

Para Ranz sin embargo, es una realidad que supone la "desprofesionalización, el todo vale". Además, a esto añade, si el destinatario no está en casa, tienen que volver, aunque ese tiempo no está retribuido". Al final, concluye, sustituyendo el derecho del trabajo por el derecho mercantil, los grandes beneficiados son las empresas que consiguen trabajadores a coste cero". Aquí pueden ser trabajadores venezolanos, como Indoné, "pero en Canadá o en Australia son españoles los que trabajan en las mismas condiciones"