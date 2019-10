Posse será reprobada este lunes por el pleno de Móstoles

Noelia Posse, la alcaldesa socialista de Móstoles va a ser reprobada. Una reprobación que fue solicitada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox y que saldrá adelante, aunque no hay postura oficial por parte de Podemos, socios de gobierno de Posse, pero que han pedido su dimisión y Más Madrid Ganar Móstoles, que abandonaron el gobierno municipal tras conocerse los casos de enchufismo y que van a votar a favor de la reprobación de Posse.

Una reprobación plenaria para instar a la alcaldesa socialista, Noelia Posse, a presentar su dimisión como única salida a la crisis institucional. Todos los partidos de la corporación, excepto el PSOE de Móstoles, han pedido públicamente que Noelia Posse dé un paso al lado, que dimita, aunque ella se resiste.

Noelia Posse que se encuentra suspendida cautelarmente de militancia por parte del Federal, no cuenta con el apoyo del PSOE a nivel regional, su propio secretario general, José Manuel Franco, le pidió que dimitiera, algo que ella descartó al considerar que no ha hecho nada ilegal. Incluso Franco, llegó a admitir que estudiarían una posible moción de censura si fuera un grupo de la izquierda el proponente, y si “respaldase a un alcalde o alcaldesa socialista”.

Aunque el PSOE local, no se plantea la posibilidad de una moción de censura. Su secretario general, Álex Martín, ha asegurado que no se plantean la posibilidad de una moción de censura, al afirmar que desde el PSOE-M nadie, de manera oficial, les ha planteado otra cosa que no sea “dar estabilidad al Gobierno de la ciudad”. Fuentes socialistas aseguran a la SER que todavía no se ha dado ninguna instrucción a la agrupación local hasta no conocer el dictamen de la comisión de étical, al que todavía le queda un tiempo. José Manuel Franco, lo que sí hizo es advertir a los concejales socialistas de Móstoles, asegurando que “espera que estén a la altura”.

La oposición en Móstoles, incluso sus exsocios de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, creen que las medidas tomadas por el PSOE-M hasta ahora con “claramente insuficientes”.

En las últimas semanas, han sido varios los casos de puestos de libre designación que han sido cuestionados. Primero fue la destitución de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento. Después se produjo la renuncia de su tío, Héctor V. Pose, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Ayuntamiento, con un complemento salarial de 1.607 euros al mes. A continuación, la de Luis Vázquez como gerente del Instituto Municipal del Suelo.

A ellos se ha unido la que fuera coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, después de que trascendiese que es amiga personal desde la infancia de la regidora. También se cuestionó el complemento salarial de 800 euros al mes para Gonzalo Sánchez Oliva, que había sido nombrado supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento, y con quien la primera edil había tenido una relación.

También se sumó la revocación por parte de la Justicia del nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles. Fallo que desde el Consistorio han anunciado que van a recurrir. Tras conocerse la sentencia, las dudas también recayeron sobre la contratación de Carmen Rosas Camacho, como coordinadora de urbanismo, por ser quien certificó los años de experiencia que permitieron a Espelosín presentarse al puesto.

Además, desde el Partido Popular de Móstoles reclamaron que se aclarase también la contratación de la exconcejal socialista de Illescas, Concepción Bárbara Rognoni Navarro, como directora general del Suelo y Nuevos Desarrollos.