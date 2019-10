El Palma Futsal asalta el Palau

El Palma Futsal firmó un partido muy competido en la ciudad condal para volverse a Mallorca con la victoria. 2-3 en el Palau frente al Barça Lassa para dar un golpe de autoridad en la competición y sobretodo en el ánimo de una plantilla que ha empezado la campaña con muchas bajas y con tres salidas muy complicadas en el calendario. Se lleva un partido capital con victoria que llegó a ponerse por delante 0-3 y que acabó sufriendo en los últimos instantes.

Los baleares supieron aguantar las envestidas del Barça en los primeros minutos para poco a poco ir ganando terreno. El equipo de Vadillo supo disipar el buen arranque de los locales y coger las riendas en el momento oportuno, cuando Ximbinha avisó con un primer disparo lejano que empezaba a inclinar la balanza del lado pistacho. Los hombres de Andreu Plaza llevaban la iniciativa en el juego pero los visitantes, sólidos atrás, llevaban sus ataques con un mayor porcentaje de movimientos incisivos. Diego Nunes se topaba con el palo en una gran acción de los visitantes y que sería el preludio de lo que pasaría inmediatamente después.

Lolo cerró una buena acción colectiva de forma magistral y tres minutos después lo haría Joao. Casi de manera consecutiva marcaron los dos jugadores que ofrecían esta semana rueda de prensa antes de viajar a Barcelona. El Barça apretó antes del intermendio pero el equipo de Antonio Vadillo se mostraba muy sólido atrás y llegaba al descanso en el Palau con una renta de oro que le hacía afianzarse, todavía con mucho partido por delante, en el encuentro.

Nada más salir a la pista, Ferrao asustaba a los palmesanos con un disparo, pero el Palma tambien gozaba de ocasiones sobretodo a la contra. Tomaz no fue capaz de culminar un mano a mano. Minutos después a balón parado el propio Tomaz colocaría el 0-3. A diez minutos para el final, el Barça no tenía otra opción que optar por el portero-jugador, que devolvía el balon a sus botas pero se seguían chocando con la defensa del equipo insular. Arthur recortaba distancias con un misil a la escuadra. A dos minutos del final, Ferrao apretaba el marcador y le ponia suspense al final del choque, pero el marcador iba a ser definitivo. El Palma Futsal ha sabido sufrir este inicio de campaña con las lesiones y se van de Barcelona con tres puntos que no curan a jugadores, pero refuerzan mucho a los presentes.