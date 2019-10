El Betis de Anoeta, fiel reflejo de la falta de un referente en el club

El Betis volvió a perder en Anoeta y los de Rubi pasan a ocupar puesto de descenso cuando está a punto de cumplirse el primer cuarto de campeonato. Situación preocupante, muy preocupante, que señala al entrenador, por supuesto, pero también a un club que, deportivamente, está descabezado, sin mando, con un consejero delegado, José Miguel López Catalán, asumiendo la planificación deportiva después de que se 'invitara' a Serra Ferrer, el gran referente para los aficionados del Betis, a abandonar el club el pasado mes de junio.

Y eso que el Betis -al fin- se adelantó en el marcador. Era la segunda vez que ocurría. Y como pasó en Barcelona, el rival remontó pronto y con muchísima facilidad. Como decía Loren -la mejor satisfacción para los aficionados del Betis la proporciona este canterano, máximo goleador de la Liga con siete tantos-, cuesta mucho adelantarse en el marcador como para conceder luego tantas facilidades a los rivales. Y eso fue lo que volvió a ocurrir en Anoeta. Porque el Betis, cuando el rival le ataca, es casi un pelele para el contrario. Pasó en el Nou Camp y en la segunda parte de Villarreal.

Rubi sacó un once con muy poquita contención. Apostar por el talento -como decía en la previa- no tiene que suponer jugar con dos puntas sí o sí. Con Loren y Borja Iglesias en punta y los talentosos Joaquín y Fekir, sólo quedaban Javi García y Canales -cómo ha bajado su rendimiento también el cántabro- para contener las acometidas del rival y, claro, los rivales llegaban como motos al área del Betis donde los defensas quedaban absolutamente desbordados. De esta manera, llegaba pronto el empate de la Real tras el saque de una falta inexistente que el discreto árbitro Soto Grado le pitó a Fekir. Antes, marcó el Betis en la primera llegada del equipo arriba, con gran centro de Barragán que resolvió Loren; el gol, anulado por el asistente, lo validó el VAR en lo que fue una jugada clara, además. Y tras el empate de la Real, siguió la intensidad del equipo de Alguacil para hacer el segundo William José; y no llegó el tercero de Portu, en un despiste en un saque de banda, gracias a que Álex Moreno sacó la pelota bajo palos.

En el segundo tiempo el Betis salió fatal. Se mascaba el gol de la Real y éste llegó a los 13 minutos de la reanudación para casi acabar con el partido. Luego, el Betis puso marcar en dos lanzamientos a los palos de Joaquín y Tello y también el noruego Odegaard pudo haber hecho el cuarto para la Real. El final del partido llegaba con la tristeza de un Betis que veía impotente como caía a puestos de descenso en la jornada 9 de campeonato.

Por delante está el partido de Granada. Posiblemente sin Rubi. Pero ya se verá qué decisión toman Haro y Catalán -que no estuvieron en Anoeta- respecto al entrenador cuando no hay nadie a su alrededor con criterio deportivo y capacidad como para ser un referente. El entrenador claro que es responsable de la posición de descenso que ocupa el equipo y de ser el conjunto más goleado con diferencia de toda la Primera División, pero da la sensación de que el problema del Betis no es sólo de entrenador. Ni por supuesto de jugadores.

FICHA TÉCNICA:

Real Sociedad (3): Remiro, Zaldua, Le Normand, Zubeldia, Monreal, Guevara (Sangalli, minuto 69), Mikel Merino, Odegaard, Oyarzabal (Barrenetxea, minuto 85), Portu y Willian José (Isak, minuto 75).

Real Betis (1): Joel Robles, Barragán, Mandi, Bartra, Álex Moreno (Pedraza, minuto 52), Javi García, Canales (Guardado, minuto 64), Fekir, Joaquín, Borja Iglesias (Tello, minuto 64) y Loren.

Goles: 0-1, minuto 12: Loren. 1-1, minuto 23: Javi García, en propia meta. 2-1, minuto 36: William José. 3-1, minuto 58: Portu.

Árbitro: Soto Grado, riojano. Amarillas para Guevara, Javi García, Joaquín, Odegaard, Zubeldia y Le Normand.