Un gol de Luuk de Jong le da la victoria al Sevilla

Fue titular Chicharito pero el que le dio el triunfo a Sevilla fue Luuk de Jong. El holandés, contra lo que suele ser habitual con Lopetegui, empezó el partido en el banquillo y parece que esa circunstancia le lleva al gol. Así, saliendo desde el banquillo, marcó con la selección holandesa en el penúltimo partido de la orange y así ha marcado también su primer tanto con la camiseta del Sevilla. A Dabbur, a quien echan de menos muchos aficionados del Sevilla por la falta de gol que tiene el equipo, le tocará seguir esperando.

El partido tiene un segundo nombre propio: el de Jesús Navas. El palaciego es leyenda en activo del Sevilla y, por lo que se ve en cada partido, por muchos años todavía. Ante el Levante, volvió a hacer una exhibición de entrega, subidas por banda y centros al área. Uno de ellos, extraordinario, permitió a De Jong hacer el gol del triunfo. Hay que ponerse de pie ante Jesús Navas.

El partido no fue brillante pero sí muy trabajado por el Sevilla. Las ocasiones iban llegando, no con mucha claridad pero se iban sucediendo sin que nadie fuese capaz de meter la pelota dentro. El equipo ha perdido mucho gol. Chicharito fue titular pero, pese a sus ganas, el mexicano no fue capaz de meter ninguna de las ocasiones de que dispuso gracias a los pases de los compañeros. El Levante se mantenía con dignidad en el partido pero arriba no asustaba. Y así, con trabajo y ganas por parte del Sevilla, y con una forma de jugar claramente entendida por los futbolistas, llegaba ese centro prodigioso de Navas a cinco minutos del final que permitía a De Jong estrenarse como delantero goleador en España.

No sabemos si ante el Getafe será De Jong o Chicharito el que juegue de inicio -lo lógico sería que lo hiciera el holandés- pero lo que sí está claro es que el Sevilla -el Sevilla de Lopetegui- no le pierde el pulso a la Liga y se mantiene en zona europea y con los mismos puntos que el cuarto clasificado, el objetivo de la temporada en el torneo de la regularidad.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (1): Vaclík, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Joan Jordán, Éver Banega (Óliver Torres, minuto 71), Nolito (De Jong, minuto 71), Ocampos y Chicharito (‘Mudo’ Vázquez, minuto 80).

Levante UD (0): Aitor Fernández, Miramón, Vezo, Cabaco, Toño, Campaña, Radoja, Melero (Vukcevic, minuto 72), Hernani (Bardhi, minuto 63), Morales y Roger (Borja Mayoral, minuto 85).

Gol: 1-0, minuto 85: De Jong.

Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Amarillas para Cabaco, Fernando, Koundé y Vezo.