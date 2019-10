El Brexit tendrá que esperar y Boris Johnson pide obligado a la UE una nueva prórroga

Al poco de anunciar Juncker el histórico acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Reino Unido para un Brexit con condiciones y pactado, Javier Touza, presidente de ARVI aseguraba en Radio Vigo que había que tener cautela. Dejaba claro que era una gran noticia para evitar el caos de un Brexit duro, pero repetía una y otra vez que habría que esperar a la votación en el Parlamento británico. Recordaba Touza las votaciones perdidas por Theresa May o los giros de guión sufridos también en sus carnes por Johnson, por ejemplo en septiembre con la fuga de sus diputados.

En el aire estaba el voto de los norirlandeses, la postura de los laboristas de Corbyn e incluso qué pasaría con los rebeldes conservadores que decidieron abandonar las filas de los tories. Y así fue. Este sábado el ex conservador Oliver Letwin presentó una enmienda urgente, ahora como diputado independiente, pidiendo posponer la ratificación del Brexit hasta que no estuviesen presentados todos los informes sobre la viabilidad legal y el impacto económico del nuevo acuerdo. La intención de la enmienda Letwin era clara: que el ala dura conservadora, una vez aprobada la desconexión, no se dedicase a poner trabas o a zancadillear todos los informes necesarios para evaluar económicamente el acuerdo. Todo esto gracias a otro giro de guión que se produjo en septiembre: la Ley Benn aprobada aprovechando que Boris Johnson había perdido la mayoría en el Parlamento con la marcha de más de una veintena de parlamentarios tories. Boris Johnson tuvo que volver a abrazar en su discurso de este duro sábado lo que, en su día, le dio resultado en el referéndum del Brexit o para postularse como sucesor de May: "otro retraso supondría seguir perdiendo dinero". Lo que no cuantifica es lo que supondrá un Brexit para sus ciudadanos.

La Enmienda Letwin se aprobó por 322 votos a favor y 306 en contra. Esto supone el bloque de la hoja de ruta del primer ministro que buscaba a toda costa capitalizar el ansiado (en sus filas) Brexit. ¿Qué provoca esta decisión? Que Boris Johnson va a tener que solicitar un nuevo aplazamiento de la fecha Brexit más allá del 31 de octubre y ya se marca en el calendario que manejan en Bruselas y Londres la del 31 de enero de 2020. Todo esto a contrarreloj. Y es que el plazo que le marcó la UE a Johnson para una comunicación eran las 23:00 horas del sábado y, a regañadientes, el primer ministro remitió a Bruselas dos cartas (una incluso sin firmar). En ese juego epistolar, con su cabreo mayúsculo, solicitó la extensión de la prórroga porque no le quedaba más remedio. En la otra carta, en la firmada, aseguraba que estaba en contra de esa prórroga y que además es un error. Después llamó incluso a algunos responsables de la UE para decirle que esa carta pidiendo la prórroga era del Parlamento y no de él, victimizándose después de lo acaecido ayer en la Cámara de los Comunes.

La intención del Gobierno Británico es intentar aprobar las leyes exigidas por la Enmienda Letwin y poder realizar otra votación la próxima semana para que se tengan que posicionar los diferentes partidos. En medio de todo este jaleo político, decenas de miles de británicos se manifestaban por las calles de Londres a favor del Reman. La próxima semana será decisiva para ver los movimientos que puede haber y para conecer si la UE activa de nuevo una prórroga ante la incertidumbre política de Reino Unido.

Mientras, el mal menor de la prórroga no resta un ápice de incertidumbre a los sectores económicos afectados en Galicia como la pesca, textil, conservas o automoción, pero es cierto que ya da más tranquilidad pensar que, en caso de encontrarse en la misma situación el 31 de enero de 2020, se podría volver no a la posición de un Brexit duro y si a la posición del Brexit acordado esta semana. Desde ARVI siguen pidiendo prudencia y continuar con las reuniones con Xunta y Gobierno Central para activar los planes de contingencia. Reuniones como las que hubo esta semana en la CEOE para analizar todos los pasos necesarios que hay que dar en materia de exportación, importación, aduanas, sanidad exterior o zonas de pesca.