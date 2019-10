Fran Escribá: "Claro que me preocupa mucho la derrota"

El técnico del Celta dejó claro que está preocupado por la derrota contra el Alavés. Analizó el partido en dos partes: en la primera mitad, a su juicio, fue bastante buena y destacó que el equipo generó fútbol y ocasiones. La segunda, la que no le gustó coincide con la vuelta del vestuario. Otra vez como nos pasó contra el Eibar o contra el Espanyol. A partir del 1-0, sostiene Escribá que el partido se abrió y que sufrieron en un fútbol en el que no se encuentran cómodos. Considera que el partido en términos generales fue igualado y que se decidió por la mayor capacidad del Alavés de aprovechar sus ocasiones. Reconoció Escribá que incluso al final, a la desesperada, llegó a cambiar el sistema para buscar opciones. El técnico del Celta sí dejó claro que está preocupado por los resultados, por caer a descenso y porque no está teniendo el equipo la capacidad de generar más fútbol.

Aseguró el técnico valenciano que el calendario fue muy exigente pero que les está costando poner en marcha su juego. Escribá dijo que confía en la plantilla para reaccionar y que, antes o después, podrán enlazar buenos resultados.