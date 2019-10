El Numancia empata en la 'piscina' de El Toralín

Bajo una intensa lluvia y sobre un césped encharcado y sobre el que era difícil conducir el esférico Numancia y Ponferradina empataron 1-1. El fútbol brillo por su ausencia y los jugadores tuvieron que ser más prácticos para llevar la pelota de una a otra portería. se adelantaron los locales con un buen gol de Yuri que aprovecho un lanzamiento largo de su defensa pero en la recta final Numancia que mejoran la segunda parte logro la igualada gracias a Higinio que aprovechó una rocambolesca jugada con errores defensivos.

ficha técnica Ponferradina: Manu García; Son, Russo, Yac, Ríos; Sielva, Larrea (Manzanara, m. 72); Isi, Pablo Valcarce, Luis Valcarce (Kaxe, m. 20); y Yuri (Asier Benito, m. 57). Numancia: Dani Barrio; Calero, Escassi, Carlos Gutiérrez, Alex Sola; Otegui (Zlatanovic, m. 46), Gus Ledes; Curro, Marc Mateu (Néstor, m. 71), Moha (Kako Sanz, m. 83); e Higinio. Goles: 1-0, m. 30: Yuri; 1-1, m. 78: Higinio. Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco). Amonestó a Larrea (Ponferradina) y a Curro, Carlos Gutiérrez, Higinio y Kako Sanz (Numancia). Incidencias: 4.882 espectadores en El Toralín. El campo estuvo encharcado durante todo el partido por la lluvia.

Antes de empezar el partido Luis Carrión tuvo que realizar una modificación en su once ya que en el calentamiento de Eric sufrió problemas físicos y supuesto lo acabó ocupando Carlos Gutiérrez en el eje de la zaga. Desde el principio se vio que no iba a ser una buena tarde para el fútbol por la intensa lluvia que caía sobre El Toralín y el estado del terreno de juego, muy encharcado. Muchos balones se quedaban frenados tanto en acciones de ataque, defensa lo que conlleva mucho peligro para ambas escuadras. A los dos minutos Gus Ledes pro fortuna desde la frontal pero su lanzamiento con la izquierda se marchó alto. El esfuerzo de todos los jugadores era enorme para poder avanzar con el balón en un terreno cada vez más encharcado. La Ponferradina sacó dos corners seguidos con cierto peligro justo antes de que Bolo tuviera que sustituir a Luis Valcarce, lesionado, por Kaxe. Escassi tuvo que intervenir para corregir un error de Dani Barrio en su salida del área con fallido de despeje de un balón que se volvió a frenar. Un error de Ríos lo aprovechó Otegui para servir al área donde Higinio no pudo controlar el balón. Calero firmó un gran slalom metiéndose hasta la cocina y finalizando con un remate forzado que acabó en córner. El que no falló fue el veterano Yuri, que supo aprovechar un balón en largo (con fallo de Carlos Gutiérrez, que midió mal en el salto) para plantarse ante Dani Barrio y batir al portero soriano en el uno contra uno. Era el minuto 30 y el Numancia quedaba noqueado por el gol. Sin embargo, reaccionó y estuvo a punto de empatar con un remate de Moha que desvío Yac y que obligó a Manu García a rectificar para evitar que el balón entrase en su portería. Antes del cierre del primer acto Sola lo intentó de lejos, pero su zapatazo se marchó a un metro de la escuadra berciana.

Tras el descanso, Carrión quiso reforzar su ataque con la entrada del delantero Zlatanovic, por el mediocentro Otegui. Pero tras un intento de Higinio que acabó en córner, el peligro llegó para los locales con una acción de Isi que ni el extremo ni Yuri lograron concretar. El encharcado césped seguía dificultando la práctica del fútbol. Fruto de esa situación Zlatanovic se quedó con el balón dentro del área pero su remate se fue muy alto. El Numancia empezaba por necesidad a llevar la voz cantante en los primeros minutos de la reanudación. Pero el equipo berciano se fue rehaciendo y el extremo Isi volvió a ser protagonista con un lanzamiento de zurda que se marchó cruzado lejos de la portería de Dani Barrio. En el lado contrario Curro Sánchez malogró un lanzamiento de falta, blando a las manos del portero local. Poco después Zlatanovic cabeceo alto un envío de Curro. El partido estaba abierto y cualquier error podía condenar a cualquier equipo... y así fue, con el empate del Numancia en una rocambolesca jugada. Un centrontro desde la derecha de Calero, lo peinó Zlatanovic en la frontal del área, Russo quiso despejar, pero lo que hizo fue evitar que su portero cogiera el esférico, mandando el balón hacia su portería y, sobre la línea, Higinio muy atento remató a gol. Pero la Ponferradina no renunciaba a llevarse los tres puntos y en un lanzamiento de falta Ríos Reina obligo a Dani Barrio a volar para evitar el segundo tanto local. Lo intentó de nuevo Pablo Valcarce pero su disparo se marchó desviado y poco después, en el marco contrario, Higinio con un chut que atrapó en dos tiempos el portero local Manu García. En la última jugada del partido el portero el cancerbero berciano y su central Russo estuvieron a punto de dar un disgusto a su afición con otro malentendido dentro del área. No pasó nada y el empate no se movió en el marcador.