El 'Alba' gana en Fuenlabrada y se coloca a un punto del ascenso directo

Un testarazo inapelable de Roman Zozulia confirmó la potencia del Albacete, que derribó el fortín del estadio Fernando Torres, donde el Fuenlabrada no perdía desde hace más de un año. El 'Alba' se confirmó, tras el Cádiz, como el mejor visitante de LaLiga SmartBank, firmando su cuarto triunfo lejos del Carlos Belmonte y convirtiéndose en el primer equipo capaz de despertar de su sueño en su estadio al Fuenlabrada. Los de Mere Hermoso acusaron el cansancio y exhibieron menos frescura en su tercer partido de la semana. Desde el 7 de octubre de 2018 no perdían en su estadio. Con esta victoria, el Albacete Balompié suma 19 puntos, es séptimo en liga, empatado con los equipos en la fase de ascenso a Primera y a un punto del ascenso directo.

Para romper esa racha de récord en la historia del club madrileño, Luis Miguel Ramis demostró haber realizado un buen estudio del rival. Anuló el poder a balón parado del Fuenlabrada, frenó en seco la potencia de Randy y apenas sufrió con acciones individuales de Hugo Fraile. El Albacete fue un bloque firme, que supo golpear y defenderse con firmeza para salir triunfador. El duelo se presentó de ida y vuelta, con el Fuenlabrada añorando la ausencia de su centro de la defensa ante las ausencias por lesión de Juanma y Prieto. Se pisaban con asiduidad las dos áreas pero sin acierto en el remate. Eddy Silvestre probaba con un balón blando y de Hugo Fraile salía todo el peligro local. El contragolpe era la principal baza local para castigar cualquier error de un Albacete que buscaba a Zozulia. Su primer aviso, de cabeza, se marcó por encima del travesaño pasada la media hora.

Los arreones de buen fútbol y garra que presenta siempre el Fuenlabrada ante su entregada afición, en esta ocasión no encontraron el premio del gol cuando llegaron en la recta final del primer acto. Jeisson no acertó en su remate, Cristóbal chutó con potencia un balón muerto y su combinación de calidad con Hugo Fraile no encontró el remate deseado. De los intentos de Hugo intentó sacar oro el Fuenlabrada que fue cediendo ante el empuje del Albacete en el segundo acto. El colegiado anuló por fuera de juego de Zozulia el gol de Fuster, que antecedía un centro chut de Fran García en el regreso a la que fue su casa y el tanto decisivo. A los 59 minutos, de la disputa de un saque de banda nació un gran centro de Manu Fuster y el testarazo perfecto de Zozulia ajustado al poste, imparable para Biel Ribas. Cuando le tocó reaccionar al Fuenlabrada le sobró voluntad pero le faltó físico. Acusó el desgaste realizado el miércoles para vencer al Real Zaragoza. Fraile acarició el larguero con una falta y el colegiado anuló el tanto del empate de José León tras mano en el salto de Chico Flores a una falta lateral. No hubo más peligro para un Albacete que apenas sufrió y extendió su gran línea de visitante.