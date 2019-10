¿Y usted, de qué se ríe?

El humor y la ironía son lenguajes universales. Su interés es palpable más allá de la práctica diaria. La Ciencia también se esfuerza por comprenderlos.

Con el objetivo de reunir en un mismo espacio y tiempo diversas aproximaciones al humor, así como compartir conocimientos sobre las últimas investigaciones acerca de la lingüística del humor y crear nuevas redes de investigación entre los diversos asistentes al encuentro, el Grupo de Investigación sobre Ironía y Humor en Español (GRIALE) de la Universidad de Alicante promueve el Congreso Internacional sobre el Humor Verbal (CIHV), los días 23, 24 y 25 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. GRIALE lleva desde el año 2002 trabajando en humor e ironía, dirigido por Leonor Ruiz Gurillo, catedrática de Lengua Española de la UA.

Durante tres días se van a dar cita en la UA los máximos exponentes a nivel mundial en la investigación sobre el humor verbal. Participarán cinco plenarios que trabajan en humor e ironía desde un campo diferente. Además, el congreso incluye la participación de autores de más de un centenar de comunicaciones científicas de casi cuarenta países diferentes, propuestas que reúnen a los expertos más relevantes en el panorama internacional.

Los 37 países de origen de los congresistas son Francia, Grecia, Rusia, Estonia, Reino Unido, Marruecos, Argelia, China, Estados Unidos, Polonia, Colombia, México, Australia, Portugal. Argentina, Cuba, Turquía, Israel, Chile, Alemania, Uruguay, Turquía, República Checa, Suecia, Irlanda, Rumanía, Ucrania, Jordania, Bélgica, Costa Rica, Pakistán, Brasil, Indonesia, Suiza, Holanda, Egipto, además de España. Este congreso internacional supone el cierre de dos proyectos de investigación, GENHUMID y GRIALE Observa, así como la continuación del proyecto FIGURKID.

El congreso está organizado sobre diez paneles temáticos: Humor, género e identidad; Elementos lingüísticos del humor; Humor y adquisición; Humor y géneros textuales; Humor e inferencias pragmáticas; Humor y enseñanza de lenguas; Humor e ironía; Humor y discursos digitales; Humor y traducción; y Humor y tabú. Las comunicaciones científicas proponen temas de investigación tan variados como emoji y humor en las conversaciones de mensajería instantánea; blogs y humor; humor en la economía o humor y discurso publicitario. El programa se completa con el programa social.

CINCO PLENARIOS DE LUJO

La conferencia inaugural “Overdoing gender and impoliteness in performing female comic figures on German TV” será pronunciada por Helga Kotthoff (University of Freiburg) el 23 de octubre a las 10:30 horas. Kotthoff hablará sobre género y descortesía en las cómicas en Alemania. La investigadora ha centrado sus estudios en el humor en la conversación y la relación del humor con el género; esto es, cómo se refleja la identidad de género en el humor.

Tony Veale (University College Dublin) es especialista en inteligencia artificial (IA) y ha trabajado con lenguaje figurado. El día 24 a las 11 horas se centrará en abordar cómo decirle a la máquina qué expresiones habituales en un idioma significan otra cosa. Veale desarrolla algoritmos para entrenar a la máquina buscando que identifique el humor.

Nancy Bell (Washington State University) impartirá la ponencia “Humor and Humanization: Language Education for the Anthropocene” el mismo día 24 a las 18:30 horas. Nancy Bell trabaja la educación lingüística y el humor, el humor en la conversación y la enseñanza del humor en una lengua extranjera.

El catedrático Salvatore Attardo (Universidad Texas A & M Commerce) es promotor de los estudios del humor verbal. Ha trabajado con anterioridad en la Universidad de Youngstown y ha colaborado con GRIALE en varios proyectos. Attardo pronunciará la ponencia de clausura el día 25 a las 11 horas “Toward a theory of humor performance”.

Leonor Ruiz Gurillo (Universidad de Alicante) es catedrática de Lengua Española y directora del GRIALE de la UA, se centra en el humor en las conversaciones de hombres y de mujeres. De qué se ríen los hombres y de qué se ríen las mujeres. Hay diferencias en la conversación espontánea; las mujeres tienden más a la solidaridad y los hombres son más agresivos a la hora de usar el humor. El día 23 a las 16:15 horas intervendrá con su conferencia “Co-construyendo el humor en interacciones coloquiales: mujeres, hombres y viceversa”.

La inauguración del Congreso está prevista para el 23 de octubre a las 9:30 horas por el rector de la UA, Manuel Palomar, acto que contará con la participación de la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Amparo Navarro Faure, y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Juan Francisco Mesa Sanz.

La clausura, el día 25 de octubre a las 16:45 horas, correrá a cargo del vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas, Carles Cortés, con la participación de la directora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG), Helena Establier Pérez; y el director del Departamento de Filología Española. Lingüística General y Teoría de la Literatura, José Joaquín Martínez Egido.

Exposición: Antología de Humor Social

El miércoles 23 de octubre a las 13:30 horas, en la Sala Aifos del edificio III de Filosofía y Letras, el humorista gráfico y viñetista Enrique Pérez Penedo inaugura la exposición Antología de Humor Social de la UA. La muestra recoge una selección de las obras expuestas en las 19 ediciones anteriores de la Muestra Humor Social de la UA y la asociación de dibujantes FECO España, con las que se reivindica la importancia del humor como herramienta de reflexión y responsabilidad social ante problemas como la inmigración, la censura, los derechos humanos o la corrupción política, entre otros. Esta exposición subraya la importancia del humor como animador de conciencias, como vehículo de observación de problemas complejos que necesitan de la fuerza de la sonrisa para afrontar en toda su magnitud.

Charla entre cómicos y noche de monólogos

El miércoles 23 de octubre, a partir de las 19 horas, el Paraninfo de la Universidad de Alicante acoge una actividad en la que participarán monologuistas de la escena nacional. En primer lugar, se realizará una charla-entrevista entre Patricia Sornosa, Patricia Espejo, David Guapo y Dani Alés. Seguidamente, comenzarán las actuaciones con Valeria Ros, Virginia Riezu, Raquel Sastre y Susi Caramelo, presentadas por Dani Alés.

El precio de entrada es de 10 euros, ya disponibles en Librería Compás; veu.ua.es/entradas y una hora antes en el Paraninfo.

Mesa redonda “Los límites del humor”

La mesa redonda “Los límites del humor”, contará con la participación de humoristas gráficos, viñetistas, monologuistas, guionistas y programadores de televisión, el jueves 24 de octubre a las 12:15 horas, con las intervenciones de Marta González de Vega (humorista, guionista y actriz), Kap (humorista gráfico y caricaturista), Miguel Sánchez-Romero (productor de programas audiovisuales de humor), Enrique Pérez Penedo (viñetista y humorista gráfico), Raquel Sastre (cómica, monologuista y actriz) y Dani Alés (monologuista).

En la parte superior de este artículo pueden escuchar de nuevo la conversación que Leonor Ruiz Gurillo, catedrática de Lengua Española de la UA, ha mantenido con Carlos Arcaya en Hoy por Hoy Alicante.