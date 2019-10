El tripartito da luz verde a los remanentes

Tal y como era previsible, con los votos favorables de PP, C’s y Vox, la corporación local arandina aprobaba la distribución de cerca de un millón y medio de euros que suman los remanentes y que tiene entre sus partidas más cuantiosas un concurso de ideas para remodelar los Jardines de Don Diego.

Por parte de la oposición, Jonathan Gete puso de manifiesto el “cambio de talante” del equipo de gobierno en materia de hacienda al asumir la concejal de Ciudadanos, Elia Salinero, la responsabilidad. El portavoz de IU reconoció que se han tenido en cuenta por primera vez propuestas que esta formación política llevaba poniendo sin éxito sobre la mesa durante todo el mandato anterior, como es la adaptación del antiguo edificio del Molino para trasladar las dependencias de la Casa de Juventud y la adecuación para su puesta en marcha del centro de recogida de animales abandonados, construido en 2011. En cambio, criticó la ausencia de otras partidas para cuestiones que considera urgentes, como la rehabilitación del kiosco del parque de La Huerta o la campaña de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros.

En la misma línea, Podemos reconoció que hay muchas cuestiones necesarias en esta distribución de remanentes, aunque puso en cuestión la cuantía de algunas partidas, que considera excesivas, comenzando por los 200.000 para el concurso de ideas y la redacción del proyecto de reordenación de los Jardines de Don Diego. Andrés Gonzalo considera inaceptable también que el Ayuntamiento tenga que gastarse 6.200 euros en arreglar la “chapuza” del enlosado de la explanada de la Virgen de las Viñas para liberar la verja del recinto, que ha quedado bloqueada entre las baldosas. El portavoz de esta formación política propone que cuando ocurran cosas de este tipo, que es bastante habitual, se penalice a las empresas y no se cuente con ellas de cara a otros proyectos. “Nosotros lo pusimos en la comisión de obras empresas, que empresas que hacen estas chapuzas no tengan derecho a volver a presentarse a licitación, porque si yo en una obra de mi casa contacto con un profesional para que me haga un trabajo y luego no lo hace bien, no lo voy a contratar nunca más y eso es lo que deberíamos hacer en el Ayuntamiento; sinceramente, es vergonzoso, una auténtica chapuza”, sentenciaba Andrés Gonzalo.

El PSOE abogó por realizar una remodelación provisional del pavimento de los Jardines de Don Diego, que considera que es una actuación urgente que no puede esperar a que se lleve a cabo la reordenación de todo este entorno. Ildefonso Sanz preguntaba al equipo de gobierno con qué criterio se ha priorizado sobre algunas necesidades, como el asfaltado de la calle Toledo, dejando otras para otro momento, como el arreglo del bar de La Huerta o el asfaltado del cementerio municipal. El planteamiento del primer grupo de la oposición era dar la máxima prioridad a la renovación de las tuberías por las que viene desde el manantial de Tubilla del Lago el agua potable al depósito de la Virgen de las Viñas, una infraestructura que data del año 1933 y en la que el Ayuntamiento se gasta unos cuatro mil euros al año en pequeños arreglos. “Lo que van a aprobar ustedes es necesario, pero lo que proponemos nosotros es imprescindible y no han tenido siquiera a bien haber metido una partida para haber hecho el proyecto de cuánto nos costaría acometer esa obra; vamos a esperar a los presupuestos a ver si son capaces, pero es un problema que como no lo solucionen de verdad y de raíz seguiremos con unas tuberías que son del año de la República”, lamentaba Ildefonso Sanz.

La concejal de Hacienda trató de dar respuesta a todas las dudas y críticas de la oposición, insistiendo en que el criterio seguido para hacer la criba de proyectos dentro del listado de necesidades que había, que superaba ampliamente el dinero disponible, se ha basado en apostar por aquellos que podrían estar adjudicados antes de final de este año. Respecto al concurso de ideas para los Jardines, puesto en cuestión por algunos grupos, Elia Salinero explicó que no es que el equipo de gobierno no tenga su propio planteamiento al respecto, pero considera que es preferible dejarlo en manos de profesionales. “No es que no sepamos qué hacer, es que lo que queremos es que profesionales nos digan qué es lo mejor y dentro de esas cuestiones que nos digan profesionales elegiremos, obviamente, todos los partidos políticos aquella que nos parezca más adecuada pero primero nos tienen que asesorar en cuanto a orientación y demás, porque sabemos que es un punto conflictivo de cara al tráfico hacia el norte y hacia el noroeste de la ciudad”, explicaba la responsable de finanzas.

Finalmente, el reparto de remanentes se aprobó con el único voto en contra de Podemos, cuya asamblea así lo había decidido, principalmente por no incluir ninguna partida para la construcción de la ronda interna, y la abstención del PSOE e IU.