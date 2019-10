Primera Victoria del CDP

Se hizo esperar pero por fin llegó una victoria que, visto lo visto en los anteriores partidos, debía haber llegado antes. El equipo estaba compitiendo todas las semanas aunque acababa cediendo siempre en los finales de partido. El triunfo de este sábado ante un buen equipo como Bodegas Rioja Vega debe marcar un punto de inflexión y un refuerzo anímico para la plantilla de Ciudad de Ponferrada que estuvo respaldada por un número importante de aficionados .

Sin embargo, no fue sencillo y el equipo tuvo dos importantes altibajos a lo largo del partido de los que se repuso, siendo el último coincidiendo con el 53-64 con el que acabó el tercer cuarto. Cat&Rest Intragas-Clima CDP anotó en los últimos 10 minutos la friolera de 32 puntos, sostenidos en un gran acierto en el tiro exterior que no habíamos tenido hasta la fecha y, por qué no decirlo, más calma a la hora de atacar. Y en éstas hay que destacar dos nombres; el de un Rafa Casanova que dinamitó el partido en ataque especialmente en los últimos minutos, y el del último fichaje, “Andy” Ramírez, quien dejó muestras de lo que puede ofrecer al equipo y convenció a la afición berciana.

No podemos olvidarnos del esfuerzo defensivo del equipo en todo momento en su conjunto, pero también de cómo se fajaron en la pintura Joel y Diego Soárez, para acabar con 11 y 12 puntos respectivamente. Y mencionar a un Sean McDonell que jugó muy mermado físicamente pero que aún tuvo tiempo para anotar algunas canastas determinantes.

CIUDAD DE PONFERRADA SUPERA SU PRIMERA “CRISIS” Y LLEGA AL DESCANSO POR DELANTE EN EL MARCADOR (37-33)

A Ciudad de Ponferrada le costó entrar en el partido. El entramado defensivo, y las dificultades para entrar en la zona visitante teniendo delante al poste de 2,20 metros Paukste, provocaban un atasco considerable, al tiempo que este jugador y el americano Beau Justice empezaban a ir abriendo una brecha que se convertía en un 0-11 de salida y que obligaba a David Barrio a pedir tiempo muerto apenas dos minutos después de empezar el partido.

Luis Ferrando cortaba la “sangría” con una canasta, pero de nuevo Justice anotaba dos canastas consecutivas para poner la que sería máxima ventaja del partido (2-15). Además de las dificultades, Sean McDonell estaba jugando mermado físicamente y, además, era objeto de especial defensa por parte riojana.

En estas circunstancias llegaban los primeros cambios entrando en pista dos jugadores que serían muy importantes a lo largo del partido: Diego Soárez y un Andy Ramírez que debutaba ante la afición. Y cuando peor pintaban las cosas, Rafa Casanova reactivaba al equipo con una canasta y adicional, seguido de un triple que ponía el 8-15.

No quedaba ahí la reacción ya que Joel salía a pista y tanto el congoleño como Diego empezaban a ver el panorama más despejado después de los problemas para entrar en la zona rival. Ambos conseguían sendas canastas y cerraban un parcial de 10-0, que continuaría más allá cuando a falta de un minutos un robo y canasta de Ferrando ponía por primera vez las tablas en el marcador (17-17). El base valenciano volvía a anotar para dar la primera ventaja del partido a los ponferradinos (19-17).

Sin embargo, dos tiros libres anotados por Bieshar, seguidos de una pérdida de Vlahovic y una falta antideportiva cometida por el montenegrino, hacía que Spyridonidis anotase otros dos tiros libres y que Bodegas Rioja Vega se fuese al final del primer cuarto con una ventaja en el marcador (19-21) que se antojaba corta para lo que había ocurrido anteriormente.

En el comienzo del segundo parcial se mantenían las mínimas ventajas para el equipo de Logroño. El partido estaba en una fase de “guerra de trincheras”, donde las defensas predominaban y ambos equipos cometían numerosos errores y pérdidas de balón.

Una canasta y adicional transformado por Dani Manchón para los visitantes ponía otra vez un cierto margen y en la siguiente jugada Luis Ferrando hacía la tercera falta, anotando uno de sus tiros libres Bodegas Rioja Vega con lo que se abría una cierta ventaja de siete puntos (24-31). Fue nuevamente el momento de los artilleros y dos triples consecutivos de Rafa Casanova y Andy Ramírez reducían la diferencia al mínimo (30-31).

En los últimos minutos antes del descanso, el equipo berciano iba sumando desde los tiros libres. Álex Laurent anotaba cuatro de forma casi consecutiva y ponía de nuevo por delante a Cat&Rest Intragas-Clima CDP (33-35). En la siguiente jugada Alderete fallaría debajo del aro, mientras que Ponferrada no aprovechaba la ocasión para irse un poco más en el marcador y un gancho de Diego Soárez a falta de dos segundos ponía el 37-33 que permitía a los de David Barrio irse a vestuarios con un cierto margen de cuatro puntos.

CIUDAD DE PONFERRADA PASA OTRO MOMENTO DE CRISIS

A pesar de mantenerse esa diferencia durante los primeros minutos, el tercer cuarto fue de claro color riojano. El equipo de Jenaro Díaz ajustaba su defensa y en ataque priorizaba la velocidad de movimiento de balón para seleccionar buenos tiros. Gracias a ello el equipo de Logroño empezaba a anotar los triples que le había costado hasta entonces, despuntando sobre el resto de nuevo Beau Justice que en un abrir y cerrar de ojos daba de nuevo una ventaja de siete puntos a su equipo (43-50).

En ese punto Ciudad de Ponferrada lograba estabilizar, pero no reducir la desventaja que estaba entorno de los 5-8 puntos. Es más, en el último minuto, una pérdida de balón berciana, seguida de un triple de Diego Alderete ponía la distancia en unos peligrosos 11 tantos. Kerwin Smith respondía con un mate y Bieshar por parte riojana establecía el 53-64 el que finalizaba el cuarto dejando las cosas muy complicadas para los bercianos.

LA EXHIBICIÓN ANOTADORA Y TRIPLISTA PERMITE LA REMONTADA Y CONSEGUIR EL PRIMER TRIUNFO

Los jugadores de Ciudad de Ponferrada no habían dicho su última palabra y regresaban a la pista “enchufados” al partido. Dos triples de Sean McDonell y Andrew Ramírez en el primer minuto metían de nuevo al equipo en el partido y espoleaban a la afición. Alderete respondía con una canasta, pero otro lanzamiento más allá de la línea de 6,75 por parte de Rafa Casanova establecía el 62-66 y obligaba a Jenaro Díaz a pedir tiempo muerto a los dos minutos de empezar el último cuarto.

El alero gaditano volvía a aparecer en los minutos finales para ser decisivo, al igual que un Andy Ramírez que metió intensidad y que coincidió muchos minutos con Luis Ferrando, manteniendo Ponferrada dos bases en pista. El madrileño mantenía la buena dinámica con sus lanzamientos y mediado el periodo una entrada de Rafa Casanova culminaba la remontada estableciendo el empate a 71.

A partir de ahí también apareció Joel Tshilumbu para dominar la pintura. Dos tiros libres suyos ponían por delante a Cat&Rest Intragás Clima CDP (73-72) y Beau Justice anotaba para dar la que sería última ventaja visitante del partido (73-74), seguido inmediatamente de una técnica señalada a Jenaro Díaz, convirtiendo Diego Soárez el tiro libre. Rafa Casanova seguía a lo suyo antando otro triple que daba una ventaja de tres puntos a los bercianos (77-74).

El equipo logroñés respondía con una canasta y un intercambio de faltas y un tiro libre anotado por cada equipo, eran seguidos por una “bomba” al puro estilo Juan Carlos Navarro por parte de Joel para entrar en los dos últimos minutos con 80-77 en el marcador.

Los riojanos erraban su ataque y el pívot congoleño de Ponferrada forzaba otra falta anotando un tiro libre, mientras que por parte riojana José Antonio López también sacaba la falta y anotaba un tiro para poner el 81-78. Durante un minuto ningún equipo pudo anotar hasta que Beau Justice anotaba a falta de 40 segundos para dejar la diferencia en un punto.

Ciudad de Ponferrada se complicaba la vida con una inmediata pérdida de balón, pero Dani Manchón fallaba su lanzamiento triple y Andy Ramírez capturaba el rebote recibiendo falta. El base anotaba el primero y, aunque erraba el segundo, un providencial rebote ofensivo permitió al equipo jugar unos instantes a las cuatro esquinas hasta que Sean McDonell recibía falta, anotando uno de sus tiros (83-80).

Tuvo Beau Justice opción para lanzar un triple a la desesperada que no entró, estableciendo Rafa Casanova de nuevo desde los tiros libres el definitivo 85-80.

“CON ESTA COMUNIÓN CON LA AFICIÓN LLEGARÁN MÁS VICTORIAS”

Al acabar el partido, el entrenador de Cat&Rest Intragas-Clima CDP, David Barrio, reconocía que “ha sido un partido de altibajos, hemos estado 13 abajo en el primer cuarto y que nos metan 31 puntos en el tercero es una barbaridad, pero a base de casta, trabajo defensivo y ofensivo, gracias al acierto en el tiro exterior que echábamos en falta en los últimos partidos, hemos ganado”.

El técnico vallisoletano afirma que “era algo que necesitábamos” y que “la victoria ante uno de los históricos de la liga refuerza al equipo”. También el hecho de que “el final de partido haya sido apretado como otros muchos pero, por lo menos, en esta ocasión hemos sido capaces de que salga cara”.

David Barrio se refirió también al último fichaje, Andy Ramírez: “aparte de que ha hecho un buen partido, nos da una estabilidad en el puesto de base donde Luis Ferrando estaba hasta ahora sólo, y el trabajo defensivo”.

Por último, alabó el papel que tuvo el público asistente al partido: “el equipo ha creído empujado por una afición que hoy ha estado espectacular. Gracias al apoyo que nos ha brindado la Ponferradina, el Lydia Valentín ha tenido una entrada muy a tener en cuenta y ojalá se repita en otros partidos”.

El entrenador de Ciudad de Ponferrada concluyó que “es la primera victoria y esperemos que sea el inicio de una racha que nos lleve a salir de las posiciones bajas de la clasificación y seguir demostrando que nosotros trabajamos día a día al máximo nivel que podemos. La plantilla lo está dando todo, se siente muy identificada con el club y con la ciudad, y si la comunión que hoy hemos tenido con la afición continúa seguro que vendrán más victorias”.

La siguiente ocasión será precisamente el próximo sábado, 26 de octubre, de nuevo en casa ante Basket Navarra. Un partido que se mueve a las 20:30 h. para evitar coincidir con el compromiso de Embutidos Pajariel Bembibre en Liga Femenina.

CAT&REST INTRAGÁS CLIMA CDP (19+18+16+32): Luis Ferrando (6), Dani Stefanuto (0), Rafa Casanova (24), Sean McDonell (8) y Kerwin Smith (22) -cinco inicial- luego Andrew Ramírez (15), Joel Tshilumbu (11), Diego Soárez (12), Alex Laurent (7), y Stefan Vlahovic (0).

BODEGAS RIOJA VEGA (21+12+31+16): Daniel Manchón (9), Beau Justice (27), José Antonio López (6), Mario Álvarez (8) y Jonas Paukste (8) -cinco inicial- luego Terrence Bieshar (9), Diego Alderete (5), Matthew Klinewski (4), Miguel de Pablo (2) y Alex Spyridonidis (2).

ÁRBITROS: Murillo Khon (Canarias) y Álvarez-Ossorio Varela (Galicia). Eliminados por personales los visitantes Alex Spyridonidis (min. 26) y Mario Álvarez (min. 36). Señalaron una antideportiva a Stefan Vlahovic (min. 10) y una técnica al entrenador de Bodegas Rioja Vega, Jenaro Díaz (min. 37).

PARCIALES: 8-15 (10’), 19-21 (10’), 24-30 (15’), 37-33 (descanso), 43-50 (25’), 53-64 (30’), 69-71 (35’) y 85-80 (final).

INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón “Lydia Valentín” de Ponferrada con una muy buena afluencia de público, muchos de los cuales llegaron de presenciar el partido de Liga “SmartBank” entre la SD Ponferradina y el CD Numancia. En el descanso se entregaron los trofeos correspondientes a la “I Copa Cat&Rest” benjamín y alevín. No disputaron el partido Kevin Zabo ni Víctor Pérez, que fueron baja por lesión.