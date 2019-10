Garaikoetxea: "Casi me arrepiento de haber aprobado el Estatuto, por su incumplimiento"

Carlos Garaikoetxea era presidente del Consejo General vasco el 25 de octubre de 1979, día en el que los vascos ratificaron en referendum el Estatuto de autonomía de Gernika. Aprovechando los cuarenta años de la carta magna vasca hace balance en 'La Ventana Euskadi'.

"Lo veo incumplido en una parte considerable, con treinta y tantas competencias sin cumplir. Me parece lamentable, de forma que aquel ejercicio de pragmatismo que hicimos algunos al negociar el Estatuto casi nos es objeto de arrepentimiento en este momento, porque se ha abusado de una interpretación restrictiva del mismo".

Garaikoetxea, que negoció directamente con el presidente Suárez el contenido del Estatuto, explica qué ha fallado, en su opinión en estos cuarante años. "Hay conceptos juridicos indeterminados, que en una ley no aparecen desarrollados en su totalidad. Es la fórmula que se usa cuando se busca un consenso, esperando en la buena voluntad en las interpetaciones", pero esta, según Garaikoetxea, no se ha producido. "Aparte de otras competencias que ni se han tocado, como política penitenciaria y Seguridad Social".

Si pudiera volver a 1979, el exlehendakari lo tiene claro: "Procuraría no dejar aspectos abiertos a una interpretación, que siempre el más fuerte, el gobierno central, hace a su antojo". En aquel momento, recuerda, "había que ser pragmático incluso buscar un poder político que no colmara sus aspiraciones, pero que sirviera a graves urgencias que tenía el país". Garaikoetxea concluye: "Volvería a hacerlo pero con más cautela". De todos modos, también reconoce que en la actualidad, "estamos en otra situación, gracias a ese poder político limitado que conseguimos, así que me arrepiento, hasta un cierto punto, de haberlo aprobado.

De cara a la reforma en estudio del Estatuto, Garaikoetxea porpone: "Fui cofundador de un partido que tiene en su articulo primero el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, así que ese materia procuraría salvaguardarla en una negociación. Hay que completar lo incumplido, revertir abusos competenciales del Estado y lo que me gustaría es que, como mínimo, se llegara a un modelo cuasi confederal, en el que una solución a la confederatividad con Navarra pudiera orientarse bien".