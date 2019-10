Ángel Subiela "Cuando abren telón parece que vas al paredón"

Carli y Subiela forman una pareja inseparable. Desde 1987 forman este simpar dúo carnavalero. Han pasado por multitud de autores, los más grandes, y compartido tablas con los componentes más afamados de la fiesta, pero ellos dos siempre juntos. Carli y Subiela, Subiela y Carli. Ángel es la imagen más representativa del grupo con el que salga, Carli es quien le pone el timbre a la agrupación. "No estoy a la sombra, él tiene un carácter más abierto y yo soy más tímido. Ángel tiene una gran trayectoria y lleva el peso de todo", dice Carli sobre Ángel.

Por su parte, Subiela describe así a Carli. "La gente sabe del carácter que tiene, cuando tiene que dar una opinión habla y sentencia. Carlos es duro de convencer, tiene mucha personalidad", dice de su amigo.

Repasan su trayectoria en SERxCuatro y reconocen que desde que empezaron lo que más notan que cambió son los aficionados. "Las redes cada vez imponen más cosas. Lo que más cambió desde que nos conocemos es la afición. Ahora no hay aficionados y los que hay no son los que están en las redes. Son gente más discreta que se dedican a consumir carnaval como aficionados. Ahora hay mucho fanatismo y está todo predispuesto. El fanático nunca valora las demás agrupaciones", reconocen.

Recuerdan que en otros tiempos "han vivido competencia sana y concursos maravillosos. Ahora llegas y te miran de arriba abajo. Cuando abren cortinas parece que vas al paredón, es muy frío todo, te buscan el pero y no disfrutan, van en busca del fallo. Son jurados no aficionados", sentencia Ángel Subiela.

Alzan la voz para pedir mesura dos de los pioneros de este fenómeno fan, no lo ocultan. "Nosotros con Ares en los 90 fuimos los primeros con el fenómeno fan. Hemos salido escoltados de muchos sitios".

Para Subiela este fenómeno fan se está pasando de rosca. "Yo he visto en primera fila que me han mirado, han sonreído y se han cruzado de brazos. Yo me río, soy como Piqué, cuanto más me insultan más me motivo. Te ríes porque pagan una entrada para nada porque no disfrutan de una buena comparsa".

Continúan repasando la fiesta y apuntan a otro lugar del teatro, el palco del jurado. "Lo que más me preocupa es el jurado. Me preocupa porque te maltratan. Lo que estamos viviendo en los últimos años con los presidentes y los jurados claman al cielo. Nos hemos visto más perjudicados que nadie. Pero yo cuando sale el presidente del jurado y los miembros sé hasta dónde llego".

Subiela, pese a ser uno de los más conocidos de la fiesta reconoce que siempre está en el punto de mira. "Me siento maltratado porque a la gente no le gusta que se diga las cosas y yo las digo. Lo que más coraje me da en los últimos años es que digan que es la comparsa de Subiela". Además, reconoce que "Ángel Subiela tiene que hacer algo muy arriesgado para estar arriba del todo".

Repasan sus trayectorias con los autores con los que han salido. "Ares, carnavalescamente hablando es un genio. Juan Carlos era el mejor de la historia. Martín tiene veneno puro de carnaval y para ser director de él hay que estar muy preparado. Te va dosificando ese veneno, pero es un maestro. Tino escribiendo es de los más sensibles y como persona es para quitarse el sombrero. Con David teníamos la sensación de ser unos intrusos en un grupo, no me sentí bien tratado, son cosas de carnaval, pero no le guardo rencor".

Suena el pasodoble de los 'un amigo es un amigo' y Subiela apunta que nació cerca de los estudios de Radio Cádiz, en una charla entre él y Juan Carlos Aragón. Recuerda Subielea que les estaba contando al autor cómo había terminado su relación con Ares, "no me esperaba que siendo amigos termináramos así. Él me miró y me dijo que cuántos quería que me hiciese como ese, era así. Realmente no va por Ares, pero surgió por la conversación".

Subiela sale al paso de un rumor que lo situaba hace unos años de nuevo con Ares. "Si vuelvo con Ares le tendría que pedir perdón a mi familia. No le guardo rencor y si escribió o dijo algo de mí, tengo tantas cosas más".

También repasó cómo está el actual concurso y la hipotética fase preliminar con un número cerrado. "Yo haría una preliminar fuera del Falla. Todo el mundo no puede jugar en el Bernabéu".

Para terminar, Subilea y Carli se despidierón con un mensaje en el que dejan abierta la puerta de un posible adiós a la fiesta. "Después de este carnaval decidiremos si seguimos o no".