Toda mala racha tiene siempre su final y la de Nico Richotti parece haber cambiado para bien. El jugador nacido en Bahía Blanca pasó por la antena de la Cadena SER tras el encuentro que disputó ayer con el Baloncesto Fuenlabrada y en el que logró la canasta decisiva. Algo que no experimentaba el jugador por primera vez puesto que cuando defendía la camiseta del Iberostar Tenerife tuvo actuaciones similares, siendo el autor de canastas decisivas que le valieran victorias al conjunto aurinegro.

Tras su salida del club tinerfeño, Richotti vuelve a sentirse jugador en el club fuenlabreño donde cuenta con un contrato que se va renovando mes a mes y que le permite estar disfrutando de lo que más le gusta que es jugar al baloncesto. Pero el internacional argentino no guarda rencor por su salida del conjunto tinerfeño al reconocer que “fue una sorpresa después de nueve años y teniendo contrato en vigor. No fue fácil pero he superado muchas cosas en mi vida y ahora mismo estoy muy agradecido por confiar en mí a Fuenlabrada. No tengo nada que reprochar y conozco las reglas del juego por lo que sé que estas cosas pueden pasar. Quiero agradecer a la afición todos los mensajes que he recibido pues se han mostrado muy cariñosos conmigo durante estos meses”, declaró el jugador argentino.

De hecho, Richotti reconoce que sigue al conjunto aurinegro ya que “los colores los tengo metidos en el corazón y es un vínculo que va a quedar. Siempre les sigo y creo que han hecho un equipazo por lo que estoy seguro de que conseguirán grandes cosas”, sentenció.