No parece que el ser humano haya adquirido aún la capacidad de dejar de sorprenderse por el hecho de que en sus procesos de organización social y política se manifiesten vértigos, tramas, turbulencias que han estado siempre ahí, por la repetición de conflictos ancestrales, de calambres perpetuos, de fiebres que nunca se curaron y que vuelven con la envoltura y con el color de cada época y cada lugar. Las circunstancias, los matices, la mala memoria se asocian para erradicar o soslayar la dimensión de continuidad, prolongación o reproducción que tiene lo de ahora, la cualidad del hecho presente como un momento histórico inevitablemente asediado y condicionado por el implacable caudal de los antecedentes. A veces, o casi siempre, para entender esto al menos aproximadamente hace falta un poco de bagaje y de reflexión, pero no tenemos tiempo ni ganas ni el sistema nos ayuda ni podemos permitirnos que a estas alturas nos desmonten el privilegio de la facilidad. La palabra Historia, con hache mayúscula, aparece como sujeto de célebres sentencias cuya indiscriminada evocación en las situaciones y foros más diversos no esconde, para quien prefiera un pensamiento inquieto, la pequeñez de la cuota de verdad o de acierto que encierran. Se dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Cabría preguntarse si los pueblos tienen memoria, pero en cualquier caso lo más probable es que también puedan equivocarse hoy a pesar de los errores de ayer, porque además nunca habrá un consenso sobre lo que es o fue un error a la hora de tomar una decisión de alcance colectivo. También es cierto que, para las cosas que considera importantes, el ser humano suele ser poco imaginativo, pragmático en el proceder y retórico en las justificaciones, sin olvidar su siempre actualizado talento para el eufemismo. Como afirma Walter Benjamin en sus Tesis sobre el concepto de Historia, "la verdadera imagen del pasado se escabulle con presteza", a pesar de esos ecos que atraviesan las generaciones, o quizá por la condición intraducible de su vibración. Y así seguimos, naufragando como siempre en islas sospechosamente parecidas a las de antaño. A estas alturas reivindicar la posibilidad de un nuevo humanismo, cívico, ilustrado, laico, republicano, un humanismo 2.0 basado en la educación, el conocimiento, la igualdad y el ecologismo, parece mucho más una ingenuidad que una osadía. Pero entre tanta conquista por conjeturar, recuerdo por barnizar y comodidad que disfrutar, no deberíamos distraernos del todo. Ya Séneca advirtió, y así se lo escribió a Lucilio, que, frente a todo lo que nos arrebatan, nos escamotean o se disipa, la pérdida más dolorosa es la que se produce por descuido.

