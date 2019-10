Enrique Martín: "No valen las excusas. Sabemos a lo que hemos venido"

El entrenador del Córdoba, Enrique Martín, analizó en la SER el mal momento deportivo del equipo tras la derrota en Cartagena. Los blanquiverdes aún no han ganado fuera y están a siete puntos del primero.

Para Martín, no valen excusas y está convencido de que la situación cambiará en el próximo partido en casa ante el San Fernando. "El mosqueo lo tenemos todo. No miro para otro lado. Me gusta ser muy realista. No se puede hablar de lo que hay por delante porque queda mucho para todos. Vamos a tomar cartas en el asunto. Estoy preocupado. Juegas bien y no ganas pero al final acabas jugando mal y perdiendo", aseguró Martín en la tertulia deportiva de la Ser desde el Ayre Hotel Córdoba.

Cadena Ser

El entrenador navarro dejó claro que "sabemos a lo que hemos venido y la exigencia que hay aquí. Tenemos que ascender y lo asumimos. No hay más. No hay que mirar para ningún sitio y la derrota ha sido un punto de inflexión para darle la vuelta en el partido ante el San Fernando", concluyó Martín.