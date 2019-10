La Diputación tumba por mayoría la petición del PP de dimisión de la Ministra de Transición Ecológica

La Diputación ha celebrado un pleno extraordinario sobre la central de Endesa en As Pontes. Ha sido a instancias del PP para presentar una moción en la que exigía la dimisión de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en caso de que el Gobierno no adopte medidas urgentes para garantizar la reapertura de la central térmica. La iniciativa no ha sido aprobada al entender el resto de grupos de la corporación que tiene un claro tinte "oportunista" ante la proximidad de las elecciones. De "mercadeo electoralista vergoñento" ha llegado a calificarla el portavoz del PSOE en el ente provincial, Bernardo Fernández. En su intervencion, el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha señalado que no se trata de pedir una dimisiones de ministras en funciones sino de trabajar conjuntamente para facilitar la transición en el uso del carbón, como exige Europa.

El PSOE, BNG y Marea Atlántica han presentado enmiendas a la moción, todas en las misma línea, haciendo suyo el texto firmado por los doce alcaldes de las comarcas de Ferrol, A Coruña, Eume, Ortegal, Terra Chá y Mariña Occidental, afectadas por el cierre de la térmica de Endesa. El PP ha votado en contra de esas enmiendas. La mayoría de la corporación insiste también en la creación de una comisión de seguimiento de los acuerdos alcanzados con la Xunta y los ministerios de Industria y Transición Energética y los tres sindicatos mayoritarios en Galicia.