El Victoria no pudo dar la sorpresa

Segunda derrota del curso para el Victoria en el campo del líder de la competición. Afrontaban las compostelanas la difícil salida al feudo del Interrías, ante que el faltó un poco de madurez y otro poco de paciencia en los momentos claves del partido para tener alguna opción de puntuar.

El conjunto de Chivi García fue, por momentos, muy distinto. Comenzó ganando los balones divididos y tuvo sus opciones llegando con sensación de peligro. Pero fue el equipo pontevedrés el que se adelantó en el marcador en el 25 de la primera mitad con un gol de María Yañez. Buscó el empate el cuadro santiagués y cuando tuvo una opción clara por conseguirlo, por mediación de Noela, esta fue derribada por María Figueroa cuando iba a encarar a la portera, por lo que fue expulsada.

Se llegó al descanso con mínima desventaja y el rival con diez jugadoras. Y lo que parecía ser condición propicia para igualar o voltear el marcador, se convirtió en un suplicio de segunda parte. Las santiaguesas se precipitaron una y otra vez, cometiendo errores que aprovechó el rival. El Interrías, encontrando espacios cuando robaba, fue haciendo goles, por mediación de Laura Lorenzo, y posteriormente, con dos tantos casi consecutivos de Catarina Alexandra, que cerraron definitivamente el partido.

Chivi: "O que semellaba podía beneficiarnos, foi todo o contrario".

A la conclusión del partido, el técnico del Victoria apuntó que "as nosas xogadoras saíron moi metidas no partido. Creamos moitas dificultades ao líder, saíndo ben da presión e chegando ás inmediacións da área de forma sinxela. Tivemos varias opcións de marcar pero non fomos quen de aproveitalas", analizó el técnico santiagués. "Todo mudou co gol que nos marcan á saída dun córner. O partido estivo sen dono e calqueira puido marcar". Lamentó el técnico del Victoria que "o que semellaba que podía beneficiarnos foi todo o contrario. Imprecisións, precipitacións, moitos erros non forzados que facían as contras do rival moi perigosas. Co segundo gol xa as rapazas se fundiron. Faltounos saber estar, madurez e paciencia", asumió Chivi García.

Tras esta derrota, el Victoria F.C. queda en la quinta posición con 10 puntos. El próximo domingo, a las 16.00 horas, recibirá en Santa Isabel al Oviedo Moderno B, séptimo en la clasificación con 8 puntos.