Las exalcaldesas de Benirredrà inocentes de prevaricación y malversación

Las exalcaldesas de Benirredrà, Loles Cardona y Cristina Gutiérrez, ya pueden ser consideradas inocentes de las acusaciones de prevaricación y malversación de caudales públicos de las que les acusó inicialmente el fiscal de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción nº12 de València por la trama de asesorías que destapó la Fiscalía Anticorrupción.

Tanto la socialista Loles Cardona como la popular Cristina Gutiérrez contrataron, entre los años 2008 y 2010, los servicios de la empresa Asesores Económicos Públicos S.L., que presuntamente facturó miles de euros de forma ilegal mediante la realización informes jurídicos para varios ayuntamientos.

En el caso de Benirredrà, la facturación de esta mercantil alcanzó casi los 100.000 euros. Cardona y Gutiérrez señalaron ante el juez que contrataron a esta empresa porque era la que les había recomendado la Federación Española de Municipios y Provincias. Finalmente, el viernes 18 de eoctubre, tras escuchar sus declaraciones, el fiscal presentó su escrito final de acusaciones en el que ya no mencionaba a ninguna de las dos ex alcaldesas, de manera que ambas salen de la causa judicial.

Loles Cardona a través de su Facebook ha realizado un escrito en el que describe cómo ha vivido este proceso judicial y en el que dice: "Per fi puc anunciar la millor de les notícies que podia donar... per fi, després de quatre anys i mig, ha acabat un malson que mai va tindre que començar... Per fi, avui, puc donar-vos la notícia que tant esperava,... han retirat una acusació contra mi que mai va tindre que produir-se i que demostra que sempre he sigut honrada i lleial amb el meu poble i amb tots i cadascun dels veïns i veïnes de Benirredrà. El més dolorós de tot és que el meu nom ha estat en entredit, que han tacat la meua honestedat, però ja ha acabat tot... He d'agraïr-vos tot l'afecte, els ànims i ajuda en aquestos quatre anys i mig de patiment injust per a mi i les persones que m'estimen: els amics, la família, els companys i, com no, els veïns i veïnes de Benirredrà. Agraïr més que mai el suport dessinteressat i incondicional vostre, sense dubtar ni un instant de la meua honradesa. Avui queden soterrades per a sempre les llàgrimes, la ràbia, el dolor i els mals moments patits i em quede amb l'alegria de tots i totes els que m'estimeu i m'heu donat l'alé necessari per a enfrontar aquest tormentós camí que avui ha acabat. Gràcies per sempre i a seguir camí!".