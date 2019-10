Cáritas Gandia evita que 15 personas acaben viviendo en la calle

El Centro de Atención Integral (CAI) de Cáritas Gandia ha acogido en lo que llevamos de año a 240 personas. De ellas, 46 han formado parte del programa de residencia temporal, y de éstas, 15 (5 mujeres y 10 hombres), se han integrado en el centro de manera "preventiva" para evitar que acabaran en la calle. Es decir, se trata de personas "normalizadas" que se quedaron sin una vivienda donde residir y además, en ese momento, tampoco tenían ingresos ni prestación económica alguna.

Desde el lunes 21 de octubre y hasta el domingo 27, Cáritas Gandia se suma a la campaña de Cáritas Española "Nadie Sin Hogar", que este año lleva como lema "Ponle cara" e incide especialmente en la prevención. De esta forma, desde Cáritas se reivindica a las administraciones públicas una fuerte inversión en esta materia para poder detectar precozmente situaciones de riesgo; y también coordinación entre las administraciones y aumentar el parque público de viviendas de alquiler social. Todo ello, según ha señalado el director de Cáritas Gandia, Eduardo Mahíques, para"anticiparse a la pérdida del hogar y a las situaciones de calle". A la administración local, aunque le agradece todas las ayudas que otorga a Cáritas, le pide que active protocolos de actuación a la salida de recursos tales como centros penitenciaros, hospitalarios y de menores.

Y es que, tal y como ha explicado la técnica del Centro de Atención Integral de Gandia, Paula Rodríguez, en lo que llevamos de año, del total de 240 personas atendidas en el CAI, 15 han pasado por este recurso a pesar de que no respondían al "perfil de calle. No eran personas que vivían en la calle, sino que acudieron al CAI como último recurso para no empezar a vivir en la calle al perder su lugar de residencia y al no disponer de ingresos".

Estas personas han venido al CAI derivados por Policía Local, Servicios Sociales, Centros de Menores o voluntarios. Estas personas que se ven abocadas a vivir en la calle de un día para otro "únicamente requieren un apoyo puntual y tienen más posibilidades de salir de la situación de exclusión social".

Con el objetivo de visibilizar a las personas que viven en la calle, por segundo año, Cáritas Gandia ha colocado bufandas en el mobiliario urbano de Gandia que estarán presentes durante toda la semana. Pero este año, a la iniciativa se suma el Centre Històric Comercial Gandia, que colgará también las bufandas en los escaparates de los establecimientos adheridos a la asociación, que han solicitado participar de la iniciativa, tal y como ha señalado Santiago García, representante de la entidad comercial.

Y este año también se ha organizado un flashmob este jueves 24 a las 12:00 horas que tendrá lugar en la Plaça Major de Gandia, frente al consistorio, donde se llevará a cabo una acción reinvidicativa y lectura de manifiesto. Además el martes, 22 de octubre, la concejal de Bienestar Social, Carmen Fuster, ofrecerá a las 12.30 un "Café con éxito" en el CAI.