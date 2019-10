"Huelva se está muriendo a nivel industrial"

El investigador y catedrático de la Universidad de Huelva José Manuel Andújar se ha mostrado tajante a propósito del proyecto CEUS de aviones No tripulados. Dice que es bastante pesimista a tenor de los acontecimientos. Para Andujar el proyecto CEUS está a punto de morir. Asegura que en estos momentos no están los fondos europeos y que la inversión es mínima, por lo que de nuevo, está en serio riesgo de perderse.

Andújar que ha sido defensor acérrimo del proyecto CEUS culpa de este estado moribundo en el que se encuentra a los poderes fácticos. Y anuncia que si se llega al plazo máximo de octubre de 2020, habria que volver a empezar de cero a partir de 2022.

Sobre que Huelva podría convertirse en el Puerto Aero-espacial de Europa, el catedrático Andújar asegura que todavia no se ha producido el cambio de uso de los terrenos de Uso público a uso tecnológico y científico. Que hasta que no se produzca el cambio de uso de los terrenos nada se moverá porque las empresas quieren seguridad jurídica y que le consta que el INTA está haciendo la planificación para el cambio de uso de los terrenos. Pero advierte, una vez más, es un proyecto que se puede perder. Segun él, ahoar se está en un momento muy delicado y culpa a la Junta de Andalucía de no permitr que Huelva sea el puerto aeroespacial de Europa.

En el capítulo de infraestructuras, el catedrático Andujar manifiesta que venir a Huelva es una odisea. Dice abiertamente que está a favor de la Huelva-Cádiz, que Doñana no es freno, ni tiene culpa de nada y que vendría a acortar considerablemente el tiempo y la distancia entre las dos provinvias andaluzas.

El catedrático Andujar ha sido además uno de los expertos de la Universidad de Huelva que ha contribuido en el Proyecto de remodelación del Muelle de Levante ha dicho que su aportación ha consistido en conseguir el menor uso de energias en dicho proyecto y que éstas sean renovables. Le parece un proyecto muy bueno y una de las grandes obras que se van a llevar a cabo durante estos años en Huelva.

