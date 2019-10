Ciudadanos: "Donde comen 37 colegios, no comen 38"

Primera toma de contacto del Diputado Provincial de Ciudadanos, Ildefonso Ruiz, con la única concejala de ese partido en el Ayuntamiento de Jódar, Josefina Cano.

Con ella ha conocido la situación municipal en Jódar, las líneas de trabajo a desarrollar y el soporte que se le puede facilitar desde el grupo en la Diputación Provincial de Jaén y desde los diferentes organismos en los que están presentes, “… Para, poco a poco, empezar, aquí, un proyecto de futuro, con las ganas que tiene Josefina, y con la utilidad que puede tener un concejal, como lo tiene Ciudadanos, en esta localidad…”.

Le preguntábamos, al diputado, por la situación de los comedores escolares en la provincia, teniendo en cuenta que es su partido el que mantiene esas competencias en el gobierno de la Junta de Andalucía y en las delegaciones territoriales. Concretábamos por la no adjudicación del comedor en el colegio Dr. Fleming en Jódar y la posibilidad de ser incluida su adjudicación en ese proceso.

Momento de las declaraciones de Ildefonso Ruiz a esta emisora / Radio Jódar SER

Ruiz desvincula la, anunciada, adjudicación directa por la declaración de emergencia desde la delegación territorial de la Consejería de Educación, con la situación del colegio Dr. Fleming de Jódar, sin comedor desde el inicio del curso, cuando estaba prevista su puesta en marcha, “… Lo tenéis que valorar, directamente, con el delegado, desconozco el caso concreto de Jódar. Conozco el caso genérico, sé que se está trabajando muy bien desde la delegación. A través de ese decreto de emergencia, que se ha declarado, para solucionarlo cuanto antes. Hay que dejar muy claro que esto no es un problema que genera la Junta de Andalucía, es un problema que le generan a la Junta de Andalucía. La Delegación de Educación es afectada, no causante. Es una empresa que, unilateralmente, ha decidido dejar de prestar un servicio, y lo que está haciendo la Junta de Andalucía es acortar los plazos, trabajar con el máximo desempeño, durante muchos días… Y yo creo que el tema de los comedores escolares va a ser un tema puntual, de unos días. Creo que la semana que viene estará solucionado, en eso se están poniendo todos los esfuerzos. No obstante, anoto el problema de Jódar, lo voy a transmitir, para interesarme por él, porque no sabía que estaba, ese comedor, excluido… Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que es legal. Diferenciemos lo que es un decreto de emergencia, para una situación sobrevenida, de lo que es una licitación pública. Habrá que estudiar el caso y ver, exactamente, en que situación está el caso de Jódar… A mí no me cabe la menor duda de que si la posibilidad de incluir ese comedor está en manos de la Delegación de Educación, se va a hacer. Pero lo que no podemos es ponernos a anunciar cosas que no sabemos si, legalmente, se pueden hacer… Y puedo asegurar que el caso de Jódar no ha caído en saco roto y se está teniendo en cuenta. Pero lo que no quiero es que la gente se lleve una falsa esperanza, que porque ahora se vaya a hacer un decreto de emergencia, se vaya a cubrir el comedor de Jódar, porque son casos, completamente, diferentes. Una cosa son licitaciones públicas, de un servicio de comedor, que abarca a varios comedores, en el cual se incluirá el de Jódar. Otra cosa un decreto de emergencia, para solucionar un problema de unas plazas, de comedor, que ya están concedidas, a unos niños que se les está prestando un servicio y que hay que continuar prestando. Ese decreto de emergencia va a salir adelante y luego la Junta de Andalucía, evidentemente, tomará las decisiones que tenga que tomar, respecto a los comedores que hay pendientes, y os aseguro yo, que conozco al delegado, que va a tener en cuenta a Jódar, como tiene en cuenta a otros muchos pueblos…”.

Situación proceso emergencia

La Agencia Publica Andaluza de Educación (APAE), a través de sus servicios centrales en Sevilla, continúa trabajando para recuperar el servicio de comedor en los 37 centros escolares de la provincia de Jaén afectados por el repentino abandono del contrato por parte de la empresa Royal Menú, comunicado a la Administración el pasado 9 de octubre. Los responsables de APAE han mantenido ya contactos con un total de 60 empresas, de las cuales una treintena cumplía los requisitos requeridos por la Consejería de Educación y Deporte para prestar el servicio. De estas, 12 ya han descartado la adjudicación directa del contrato, y las 18 restantes aún no han respondido a la oferta.

La Junta de Andalucía trabaja para garantizar que las propuestas presentadas sean viables y garanticen los requisitos de calidad y control, así como el cumplimiento de la normativa laboral y administrativa. Mientras continúan los contactos con las empresas, desde APAE estudian distintas alternativas y escenarios.

Cabe recordar que la Consejería de Educación y Deporte ya llevó a cabo la declaración de la situación de emergencia para facilitar la adjudicación directa, acortando unos plazos legales en la licitación que, de no ser por esta medida, podrían prolongarse durante meses.

APAE reitera que la empresa no comunicó su intención de abandonar el servicio, sin posibilidad de negociación, hasta el pasado 9 de octubre, apenas unos días antes de la fecha de cese de la actividad. “Es totalmente falso que se tuviese información al respecto en el mes de septiembre”, reitera el delegado territorial, Antonio Sutil. Según explican los responsables regionales de APAE, en ese momento lo único que se indicó en la sede de la Agencia en la capital andaluza fue la posibilidad de una cesión del servicio a otra empresa, algo muy habitual en el sector y que, de ninguna manera, supone el abandono de un servicio para el que se tiene un contrato en vigor. “Sin embargo, esas negociaciones se rompieron a finales de mes entre las dos empresas sin que, en ningún momento, se indicase que la ruptura pudiese llevar aparejado el incumplimiento del contrato”, puntualiza el delegado territorial.

Por otra parte, Sutil recuerda que la función de Delegación territorial es la de informar y comunicar a los directores de los centros y, ellos, a su vez, al AMPA y al resto de las familias, todas las novedades y los avances en las negociaciones y trabajos que se llevan a cabo desde la sede central de la Agencia. Asimismo, vuelve a expresar la solidaridad con las familias afectadas ante lo que considera una circunstancia sobrevenida por el abandono de una empresa de las obligaciones contractuales con la Consejería de Educación y Deporte. También recuerda que la Agencia Pública Andaluza de Educación no tiene pagos pendientes con Royal Menú, a la cual se han abonado puntualmente las facturas presentadas a lo largo de la ejecución de estos contratos.