Fernández reitera su inocencia en la causa del PSOE contra él

El ex alcalde de Linares, Juan Fernández, califica de "atropello jurídico" la causa judicial abierta contra él por el Partido Socialista por un presunto delito de malversación continuada de fondos públicos.

En esa línea, Fernández considera que "la instrucción del caso ha dado pie a falsos testimonios" que han ofendido a su persona y "han encubierto la verdad". El ex socialista asegura que "se han empleado términos poco apropiados" por parte de la Administración Judicial para referirse a él y dice que le ha sorprendido la "celeridad" con la que se ha desarrollo el proceso. Con respecto a la forma de proceder de la Justicia, el ex dirigiente indica que "no se han tenido en cuenta sus testigos ni las pruebas aportadas" e insiste en que es "inocente" porque todo se debe a un plan urdido por el PSOE.

Juan Fernández considera que esta causa debería archivarse porque todos los movimientos de dinero que se denuncian fueron debidamente justificados mediante cheques bancarios y aprobados en las cuentas del PSOE. El ex alcalde se muestra tajante al afirmar que luchará "hasta el final contra la manipulación y la falta de neutralidad" que, asegura, está sufriendo y que va "contra la presunción de inocencia y están desvirtuando el proceso".