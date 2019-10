Cruce de recriminaciones por la residencia

El Partido Socialista ha hecho pública su queja porque el Plan de Viabilidad de la Residencia esté aparcado en la oficina de urbanismo. El portavoz socialista ha asegurado que el Alcalde mintió cuando dijo que se iba a dedicar en exclusiva a Medina, porque está más tiempo en Nava el Rey y Diputacion, mintió cuando dijo que había facturas en los cajones, cuando aseguró que el barco se estaba hundiendo y, ahora, miente con la residencia. Por su parte, la también edil socialista Teresa López, ha incidido en que Guzmán Gómez sólo se ha preocupado por los temas taurinos, que le gustan, pero no se ha dedicado a otras cuestiones como la Residencia.

López ha recordado que existe un Plan de Viabilidad, aprobado en abril, que se encuentra en las oficinas de urbanismo a la espera de que se inicie el proyecto técnico y, a continuación, el administrativo para que, en primavera de 2020, puedan empezar las obras. Por ello, ha pedido a Gómez que dé la orden en urbanismo y se pongan a trabajar.

La respuesta ha llegado por parte del Alcalde, Guzmán Gómez, quien ha insistido en que el equipo de gobierno no va a vender humo y están revisando muchos documentos del Ayuntamiento, entre ellos el Plan de Viabilidad de la Residencia, pero, ha puntualizado, pensaban que ya había un proyecto más concreto ya que la entonces alcaldesa habló de empezar las obras en seis meses. El proyecto que debería estar no estaba y no han empezado las obras.

Guzmán Gómez ha confirmado que esta semana mantendrá una reunión con el Director General de Servicios Sociales para revisar el Plan y el protocolo firmado con la anterior consejera, un protocolo, ha dicho, que sólo contemplaba el compromiso de hacer la Residencia. Ahora hay que fijar las condiciones en las que se construirá y buscar la empresa que se encargue de ello.