La pobreza energética, ese mal que no se va

Las ONG como Cruz Roja o Cáritas siguen trabajando en ayudar a aquellas familias que tienen serios problemas para pagar sus facturas de luz, gas o agua.

Hasta el momento, Cruz Roja en la Región de Murcia ha realizado 1.420 intervenciones en ayudas a la alimentación, productos sanitarios o suministros, que ha supuesto el pago de 700 facturas de estos servicios básicos, del que se han beneficiado 290 familias. Consuelo Bernal es trabajadora social de Cruz Roja.

Llama la atención que en lo que llevamos de 2019 no se ha llegado ni a la mitad de las familias atendidas un año antes, cuando se ayudó a 700 familias y se realizaron 2.700 intervenciones, de las que 1.158 fueron para el pago de facturas de luz, gas y agua.

Desde Cruz Roja señalan que este descenso no tiene que ver con que haya mejorado la economía, sino que ha influido mucho el bono social, por el que se hacen descuentos en las facturas de entre el 25 y el 40 % del importe y en la labor de formación que se ha hecho con los afectados para que apliquen hábitos de eficiencia energética.

Esta ONG ha puesto en marcha este año un nuevo programa consistente en visitar las viviendas de las familias que lo necesitan para acometer reparaciones u obras que permitan mejorar la eficiencia energética de sus casas y bajar el importe de las facturas.

Esto ha supuesto, por ejemplo, que haya familias que hayan visto reducida su factura de la luz hasta en 40 euros.

Este programa de mejora de la eficiencia energética pretende fomentar la corresponsabilidad de la entidad sobre el cambio climático y la pobreza energética que sufren personas o unidades familiares de la Región de Murcia.

Actualmente se está financiando con fondos propios, aunque ya se ha presentado a diferentes subvenciones.

Este proyecto permite ir un paso más adelante y no quedarse en la atención de la persona, sino poder adentrarse en su hogar, realizar un diagnóstico de las viviendas, emitir informes de recomendaciones, poder optimizar los contratos energéticos, que las familias que no lo han realizado puedan optar al bono social, entregar equipos de micro-eficiencia energética (bombillas de bajo consumo, regletas, burletes...) y realización de pequeñas reparaciones, etc. Todo esto siempre acompañado de formación en buenas prácticas domiciliarias y en el entorno.

Actualmente se están atendiendo 20 familias repartidas por los municipios de Murcia y Alcantarilla.

Comunidad Autónoma

A principio de mes, el Consejo de Gobierno de Murcia daba luz verde a destinar un millón de euros para pagar recibos de luz, agua y gas a familias vulnerables a través del decreto que regula la concesión directa de subvenciones a 29 ayuntamientos y 4 mancomunidades de la Región para luchar contra la pobreza energética. Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social.

Estas ayudas se destinarán para el pago de suministros de agua, luz y gas en la vivienda habitual, pero también para la compra de equipamientos básicos del hogar.

Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena lleva tres años con un plan que, junto a la comunidad, se está desarrollando para luchar contra la pobreza energética. Este plan, que abarca desde 2017 a 2019, cuenta con una subvención de 133.000 euros.

Mercedes García es la concejal de Política Social de Cartagena.

Iberdrola

Dentro de las diversas medidas para luchar contra la pobreza energética, la empresa eléctrica Iberdrola tiene firmados, desde principios de 2016, varios convenios de protección de lo que se denominan como 'clientes vulnerables', que permite cubrir el 100 % del territorio regional gracias a acuerdos con la comunidad autónoma, con ONG´s como Cruz Roja y Cáritas o ayuntamientos.

Con este convenio, Iberdrola aplaza el pago de los recibos impagados en función de los informes emitidos por los servicios sociales de cada municipio. Con el aplazamiento de los recibos se evita el corte del suministro eléctrico al usuario.