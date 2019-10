Miguel A. Esteve: "Hace 20 años con el 5% de las inversiones previstas se hubiera solucionado el problema"

Miguel Ángel Esteve, profesor de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU) ha pasado este lunes por el programa Hoy por hoy. Al profesor Esteve le hemos preguntado por su visión de lo que ocurre en el Mar Menor y ha sido claro y contundente.

"El problema de la laguna litoral no viene de las últimas lluvias, hay que buscarlo veinte años atrás. El problema y su posible solución es mucho más complejo de lo que algunos quieren hacernos creer. Siempre hemos dicho que hay que trabajar cuenca arriba, no ir al final de la tubería y ver lo que sale", ha dicho.

Esteve no cree que los que han ocasionado el problema vayan a resorverlo, entre otras cosas, porque no cree que tengan los conocimientos ni la clara intención de hacerlo.

"Hace veinte años con un 5% de las inversiones que ahora se tienen previstas; que no hay garantías de que puedan solucionar el problema, se hubiera solucionado esta crisis. Ahora hay que gastarse mucho más dinero y la incertidumbre es mucho mayor. Es muy mal negocio el que hemos hecho, y el problema está en que los responsables de esta situación son los que tienen que dar las soluciones y esto a uno le genera escepticismo", ha dicho el profesor de Ecología en Hoy por hoy.

Miguel Ángel Esteve también se ha referido al trabajo realizado por el Comité de Expertos, "considero que no ha trabajado bien, porque la portavocía no hablabla del trabajo de los expertos, era el portavoz de sí mismo. ha asegurado. Esteve ha continuado diciendo que "el Comité de Expertos no siempre opinaba igual que el portavoz, que estaba puesto a dedo. Yo empecé a dudar de su independencia y eso fue lo que me llevó a abandonar este grupo de expertos".