Albarracín: "El sector agroalimentario está preparado para la reconversión en el campo de Cartagena"

El presidente de la CROEM, José María Albarracín ha señalado que la reducción de la superficie de cultivo en el campo de Cartagena para contribuir a la mejoría del Mar Menor, es una de las opciones que hay sobre la mesa y será importante, pero el sector agroalimentario cumplirá si ese es el camino que se marca.

José María Albarracín, a la pregunta de si los empresarios se sienten responsables de lo que está ocurriendo en el Mar Menor, dice que ellos han sido igual de defensores que cualquier otro colectivo y que será una prioridad para ellos.

Albarracín dice que "esto se ha ido de las manos" y no se puede culpar a uno u otro, si no el colectivo al que habrá que pedir responsabilidades en su momento, pero no ahora que es hora de ponerse a trabajar para recuperar el Mar Manor.

Al presidente de CROEM le parece bien la moratoria urbanística en la zona, pero siempre que tenga un carácter consultivo para que el sector pueda también aportar.