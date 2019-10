El PP pedirá que se apruebe este viernes un Real Decreto para el Mar Menor

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha anunciado que el PP solicitará mañana, en la Diputación Permanente, que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe este viernes en Consejo de Ministros un Real Decreto que incluya todas las medidas e infraestructuras del Plan Vertido Cero al Mar Menor "y demuestre que está aquí para ayudar a un Gobierno regional que está poniendo todo de su parte".

"Hemos comprobado con la visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada, que no hay nadie al otro lado", que el Gobierno de España está en funciones y que no funciona, sobre todo en la Región de Murcia", lo que demuestra, que "cuando tenemos un problema en la Región, no podemos contar con el PSOE", que "nos ha abandonado a nuestra suerte".

Según el 'popular', "el Gobierno de España debería demostrar que tiene un compromiso claro con las personas que han sufrido, que no vienen solo a sobrevolar en helicóptero, sino también a solucionar sus problemas" por ello, "vamos a pedir que se atiendan las excepcionalidades que han ocurrido en Los Alcázares, como el hecho de que unas obras que no se pudieron inaugurar debido a la anterior gota fría, se hayan vuelto a ver afectadas por las lluvias de septiembre". Así, ha señalado, "deberían incrementarse las dotaciones y ser más intensas las ayudas, en porcentaje y afectación de bienes y servicios, porque llueve sobre mojado".

Acompañado por el presidente del PP y de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, previa a la Junta Directiva Regional del Partido Popular, ha señalado que no se van a parar a culpabilizar a nadie ni en el qué se podría haber hecho, y que desde el PP, de la mano de técnicos y científicos, "vamos a presentar mañana en el Congreso, estas iniciativas para que se incluyan todas las medidas e infraestructuras necesarias para el que el Plan de Vertido Cero eche a andar".

El secretario general del PP ha explicado que se trata de paralizar, de forma inmediata, el vertido de agua dulce al mar, "tal como ha exigido el Gobierno de Murcia", siguiendo por infraestructuras como las balsas de laminación o de cinturón perimetral "que conocen perfectamente desde el Gobierno de España, aunque no estén recogidas en el Real Decreto".

Acaso, se ha preguntado, "¿no merece la Región que un día, al menos, el PSOE se ocupe de Murcia y del Mar Menor y dedique unos de sus 'viernes sociales' a la Región, y apruebe un plan, el del Vertido Cero, que le dejó Mariano Rajoy presentado para su desarrollo y no han movido en un año?".

Un Real Decreto que pedirán que se tramite como proyecto de ley "y debe incluir ayudas de mayor cuantía a los ayuntamientos de la zona perjudicados por la gota fría de septiembre, que el Gobierno ha dejado en mínimos, e incluir ayudas para situaciones críticas a los colectivos afectados como las reclamadas por Asaja, que no tengan seguro o para el pago de franquicias".

En rueda de prensa, García Egea ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un Real Decreto "de corta y pega, para salir del paso, al igual que la visita de la ministra" de la semana pasada, "sin tener en cuenta las gravísimas y excepcionales circunstancias", en la que toda la Región estuvo por primera vez, en su historia, en alerta roja por lluvias.

Así, ha adelantado que si el Gobierno no aprueba este Real Decreto ley, el PP pedirá que se tramite como proyecto de ley "para incluir, entonces sí, enmiendas" que incluyan especialmente todas las medidas e infraestructuras "con financiación suficiente" para ese Plan de Vertido Cero, "que está preparado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, después de su moción de censura".

Asimismo, Teodoro García Egea, candidato del PP al Congreso por Murcia, ha asegurado que "llevamos demasiado tiempo bloqueados", acentuando que "desde que Pedro Sánchez es presidente, la Región de Murcia no tiene gobierno de España, no hay nadie al otro lado", a la vez que ha afirmado que "si a alguien se le puede atribuir la capacidad de avanzar es a Pablo Casado y al PP".

López Miras, ha explicado, por su parte, que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, será el director de campaña del PP en las elecciones generales del 10 de noviembre. Ha afirmado, también que la campaña electoral será "de cercanía y a pie de calle; llevando la verdad a cada rincón". Si gana el PP, ha finalizado, "Murcia nunca antes habrá tenido tanta influencia en el Gobierno de España".