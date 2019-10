¿Por qué facer un seguro de saúde e cando é o mellor momento?

A saúde é algo no que normalmente non se pensa ata que sucede algo, pero os seguros de saúde son imprescindibles en tódolos casos porque a previsión da cobertura de futuras patoloxías estará cuberta a non ser que esa enfermidade fose diagnosticada previamente. Ademais, este tipo de servizos ofrecen a posibilidade de ter, no momento da cobertura, máis intimidade e facilitar a eliminación de listas de espera, polo que os clientes gañarán en rapidez na execución e nos tratamentos e probas diagnósticas.

A gran diferenza entre facer un seguro de saúde a través duna correduría ou dun banco é que nunha correduría é un especialista na área de saúde o que xestiona o seguro, e sempre estará a disposición da persoa para resolver calquera dúbida.



Que temos que ter en conta á hora de facer o seguro?

Cubrir correctamente o cuestionario de saúde para evitar incidencias futuras. As carencias que existan ao facelo por primeira vez. (Explicación no audio). Elixir a compañía segundo a persoa e non o revés. É importante incluír aos recen nacidos en póliza antes de cumprir un mes de vida. Ollo con isto! As preexistencias que poden excluírnos en póliza. A variabilidade de posibilidades en todo tipo de pólizas existentes no mercado tanto en modalidade, cobertura e prezo.

Por último, cando é o mellor momento para facer un seguro de saúde? A resposta é sinxela: sempre. As principais compañías do mercado lanzan as súas mellores campañas nos últimos tres meses do ano e é o momento ideal para conseguir un prezo máis económico cunha cobertura completa.