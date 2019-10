Los enmascarados de Google

Seguro que todos los que manejáis internet y redes sociales, o sea la gran mayoría, tenéis conocimiento de lo que quiero contaros: hay absoluta impunidad e incluso puedes ampararte en el anonimato para juzgar a los empresarios que nos rodean. Puedes tener una tienda, un bar o un taller. Quien quiera puede entrar a ponerte verde e incluso a amenazarte o insultarte. Y sin que tú sepas de quién se trata.

Seguro que todos cometemos errores pero también seguro que todos nos esforzamos a la hora de atender a quienes son nuestros clientes. Y más en el comercio de proximidad donde además somos asesores.

Muchas veces ese esfuerzo da igual. Cualquiera puede entrar en Google y puntuarte mal. Y además de manera destructiva.

La crítica es bienvenida pero la crítica constructiva. Si quienes entran aconsejaran como hacerlo mejor seguro que a quienes tenemos negocios eso nos vendría bien. Pero lo que encontramos es justo lo contrario. Y muchas veces amparándose en ese anonimato que, de manera injusta, consienten las redes sociales. A todos los que critican queriendo hacer daño me gustaría poder juzgarlos también en su trabajo. Fijo que no les gustaría que nadie les insultara.

He buscado en Google pero esa opción no existe. Yo no puedo quejarme de un empleado pública o dudar de su profesionalidad.

Me gustaría hoy hacer un llamamiento a todos esos, preguntándoles si a ellos les gustaría que les pagaran con la misma moneda. Y que dejaran de hacerlo. Por eso hoy exclamo: “¡no más enmascarados anónimos por favor! Bastante tenemos ya con los de Cataluña!”