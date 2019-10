Los vándalos se ceban con Palencia el fin de semana

Los vándalos parecen haberse cebado este pasado fin de semana con Palencia, así lo atestigua el abultado capítulo del parte de sucesos de Policía Local. Entre las muchas actuaciones realizadas destacamos:

- A las 20:41 h. del día 18, se recibe aviso de incendios en varios contenedores de plástico, en diversas zonas de la ciudad: C/ Nuestra Sra. del Pilar, C/ Fernando Álvarez de Miranda y Prado de la Lana. Bomberos sofocan los incendios. Se giran visitas por la zona, no localizando al o los causantes.

- A las 3:24 h. del día 20, en el Paseo de los Frailes, se da cobertura al servicio de Bomberos, quienes apagan un contenedor, que personas desconocidas habían incendiado.

- A las 8:00 h. del día 18, en la C/ Prado de la Lana, salida de vía de vehículo, con resultado de daños en el mobiliario urbano. El vehículo se ha dado a la fuga.

- A las 7:36 h. del día 18, en la C/ Mayor, se detecta que personas desconocidas han volcado una jardinera, dejando toda la tierra por el suelo. Se avisa a jardines.

- A las 8:30 h. del día 18, en el Paseo de la Julia, se detectan dos señales verticales derribadas. Se da aviso a señalización vial.

- A las 7:45 h. del día 20, en la Avda. de Casado del Alisal, se detecta un contendor volcado, peligroso para la circulación rodada. Se procede a retirarlo de la calzada.

- A las 2:30 h. del día 20, se detecta que personas desconocidas han colocado un contenedor en mitad de la calzada, obstaculizando el tráfico. Se coloca en su sitio.

A las 16:01 h. del día 19, en la C/ Antonio Machado, junto con Policía Nacional, se acude por un supuesto robo con violencia hacia una persona, por parte de otras dos. El agredido rechaza la asistencia sanitaria. Los agresores no han sido localizados.

- A las 23:30 h. del día 19, en la Avda. de Viñalta, se media en conflicto entre una persona contra su hermana y cuñado. Dicha persona es trasladada al hospital Río Carrión.

- A las 4:12 h. del día 20, en la C/ Mayor Antigua, se identifica y detiene a una persona, por quebrantamiento de orden de alejamiento. Es trasladado a Comisaría.

- A las 4:54 h. del día 20, en la C/ La Cestilla, se acude por la existencia de una pelea entre jóvenes; uno de los cuales es trasladado al hospital Río Carrión para ser atendido por los servicios sanitarios.