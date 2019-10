Willian José: "Hay jugadores que se lesionan por la intensidad de los entrenamientos"

Willian José vuelve a sonreír en este comienzo de temporada. El delantero brasileño de la Real Sociedad le ha dado la vuelta a su dubitativo inicio marcando cuatro goles en nueve jornadas, y es una pieza fundamental en la cuarta plaza que ocupa en la actualidad el conjunto txuri-urdin.

-Gol y victoria, como os gusta a los delanteros...

Es verdad (sonríe). Pero lo más importante era la victoria, necesitábamos sumar los tres puntos sabiendo de la dificultad del partido. Estoy muy contento, con el gol y la victoria.

-Marcó de una forma clásica, llegando al área pequeña y rematando de primera...

Fue un buen remate, sí. Siempre digo que los delanteros tenemos que marcar goles y si pasa eso, estás mejor. Y ya si eso ayuda a ganar partidos, pues mucho mejor, claro.

-¿Qué le dice que se hayan colocado cuartos, en puesto de Champions?

Sólo pienso que fue una victoria improtante, nada más. Porque faltan muchos partidos todavia, la liga es muy larga y la realidad es que tenemos que seguir sumando puntos. Luego ya al final veremos qué pasa.

-Han roto la mala racha de dos derrotas seguidas...

Sí, es verdad. Los dos ultimos partidos hicmos buen trabajo, pero no ganamos, y eso al final te perjudica. Pero esta vez ya nos dijo Imanol que lo principal era el triunfo, había que rompe esa racha, y queríamos dar una alegría a la afición, que siempre está con nosotros y lo merecían.

-Contra el Betis también recuperaron la eficacia que no tuvieron contra el Getafe y que les penalizó demasiado...

Es verdad, pero debemos saber que no siempre vamos a conseguir que todas nuestras llegadas acaben en gol. Debemos estar preparados para todo. Yo creo que tenemos muy buen equipo y jugadores con mucha calidad y ojalá haya muchos más goles durante la temporada.

-Buen juego, goles... pero sin trabajo en Zubieta este buen momento no llega...

Tenemos claro como le gusta trabajar a Imanol. Hay una cosas curiosa, que muchos jugadores se lesionan durante la semana porque la intensidad de los entrenamientos es muy alta. Pero es el camino, seguir trabajando igual de fuerte. Tenemos que continuar así.

-¿Se ha desquitado de sus dudas en los primeros partidos con los últimos goles?

Bueno, yo estaba tranquilo, porque yo se que los goles van a llegar, pero cuando no marcas es verdad que no estás tan contento. A mí me pasa porque soy delantero y vivimos de eso. Pero cuandio trabajas duro, los goles salen de forma natural, y eso es lo que yo busco, ayudar a mis compañeros con lo que aportamos los delanteros, que son goles.