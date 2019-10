El ayuntamiento de Sotobalbos denegará la licencia para la instalación de un camping en su término

Todo indica que el proyecto para la instalación de un camping en el término municipal de Sotodalbos se va a quedar en eso, un proyecto. Ya que el equipo de gobierno de este ayuntamiento en el pleno de mañana va a estimar parcialmente las alegaciones presentados por los promotores y adelanta el alcalde Feliciano Isabel que el informe de alcaldía será negativo en cuanto a la licencia de concesión ambiental para la autorización de uso excepcional y la licencia urbanística.

Ha querido dejar claro el regidor que el equipo de gobierno con sus cuatro concejales son los más interesados en preservar el patrimonio cultural y ambiental del municipio reafirmando que el proyecto es totalmente privado, en terrenos privados y no es y no ha sido nunca promovido por el consistorio como han venido manteniendo algunos componentes desde la plataforma constituida contra el proyecto a los que ha denominado de salvapatrias. Isabel ha asegurado que su equipo cumple con la ley y no como algunos miembros de esta plataforma que pedían a los concejales que no autorizaran este proyecto porque sí, lo que según el alcalde sería prevaricar.

El asentamiento promovido por la sociedad Niveum Silván preveía ocupar un espacio de unos 50.000 metros cuadrados, con la construcción de un edifico de 140 metros y otras dos edificaciones de 183 metros cuadrados cada una. Contaría con 106 parcelas para caravanas más zonas recreativas con un acceso por el centro urbano del municipio