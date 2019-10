Cerradas la mitad de dos plantas en el Hospital de la Mujer por falta de personal

Desde el viernes, la dirección del Hospital Virgen del Rocío ha decidido cerrar la mitad de dos plantas del Hospital de la Mujer ante la falta de personal para atender a las pacientes. Este centro, que atiende embarazos y partos, no cuenta con suficientes profesionales, tras no cubrise las bajas o no se han renovado o sustituido contratos temporales de médicos, enfermeros y auxiliares.

Una situación que también podría producirse en los Hospitales Macarena y Valme donde CCOO ha convocado para mañana concentraciones de protesta para reclamar más personal. Las protestas del sindicato comenzaron la semana pasada, con concentraciones en el Hospital Regional de Málaga y el de Riotinto, en Huelva. Mañana han convocado en todos los centros del SAS de la provincia de Sevilla, y el jueves en Torrecárdenas de Almería, Puerta del Mar de Cádiz y San Juan de la Cruz en Úbeda.

Desde CCOO denuncian que han detectado un recorte en las contrataciones para sustituir al personal ausente "por incapacidad transitoria, permisos y vacaciones", que repercute direcitamente en la disminución de recursos humanos en distintas categorías de la administración sanitaria y "que se hace patente en los centros de trabajo". El sindicato asegura que los contratos renovados a 1 de octubre en todos los centros del SAS son inferiores al número de contratos finalizados el 30 de septiembre, situación que afecta al número de contratos y al número de meses ofertados.