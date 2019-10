El empate marca la jornada del Úbeda Viva y Úbeda CF

Tanto el CD Úbeda Viva, de Primera Andaluza, como el Úbeda CF, equipo de Segunda Andaluza, han finalizado esta jornada con tablas en el marcador en sus partidos contra el Rvo. Bailén y el Atlético Sabiote, respectivamente.

Malos resultados para los dos conjuntos ubetenses que no consiguen salir de la zona baja de sus correspondientes categorías. Y en el caso del Úbeda Viva se ha metido de lleno en los puestos de descenso al hacerse con el antepenúltimo puesto con 8 puntos mientras que el Úbeda CF ocupa la penúltima plaza con 5 puntos, aunque en el caso de estos no tienen opción de descender al no existir más categorías.

El equipo de Soto recibió en el San Miguel al Bailén. Se adelantaron los visitantes pasada la media hora de juego con un gol de penalti de Martín. Y los ubetenses empataron a falta de 3 minutos para los 90 reglamentarios mediante otro penalti que transformó Hamza.

Por su parte, el conjunto dirigido por de Luis Hurtado jugó en la vecina villa de Sabiote. Se adelantaron los locales de penalti que transformó César, empató Salva, volvía a adelantarse el equipo sabioteño por medio de Tronxo y nuevamente ponía las tablas el Úbeda gracias a Samu cuando restaban 5 minutos para el pitido final.

En la próxima jornada, el Úbeda Viva viajará hasta Castellar para medirse con el Castellar Íbero. Mientras que el Úbeda CF recibirá en el San Miguel al líder, el Jódar CF.