El Bloc habla claro. Este fin de semana lanzaba un comunicado en el que pedía la amnistía de los condenados por sedición por el Tribunal Supremo en Cataluña. Un comunicado que corresponde a la autonomía de un partido mayoritario en Compromís que forma parte del pacto del Botànic y que está en su derecho a opinar sobre este y cualquier otro asunto de la actualidad. Tampoco han contando nada que sorprenda a esta alturas...

Con la misma claridad con la que se ha manifestado esta formación ha contestado Ximo Puig a las voces que le piden desde la oposición, con todo el derecho, a que rompa con sus socios de coalición. "Esa opinión no afecta al acuerdo del Consell", ha dicho Puig que no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, se ha limitado a decir que el partido socialista no la comparte, y que como no es asunto del acuerdo que mantienen para formar este gobierno , respetan la decisión sin ser un motivo de crisis.

Y visto desde fuera y tal y como está el patio en la comunidad vecina, mejor dejarlo todo así. Que de crisis ya estamos bien saciados. Aunque desde la oposición y en plena campaña, el comunicado va a dar mucho juego.